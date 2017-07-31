Шторм, гроза, ветер и град: Смотрите, как сейчас непогода надвигается на Латвию!

Уже через пару часов в Латвии начнутся грозы и ливни. Синоптики прогнозируют, что дожди пройдут в центральных и восточных регионах, местами они могут сопровождаться градом и штормовыми порывами ветра.

Согласно информации blitzortung.org, где в режиме реального времени отображаются ливни и грозы, шторм уже достиг территории Литвы.

Ситуация на 11:18 по латвийскому времени:

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Фото: blitzortung.org

За грозами в режиме реального времени можно наблюдать здесь:

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Network for Lightning and Thunderstorms in Real Time

Планируется, что в 15:00 дожди выпадут по всей территории Латвии.

Laikapstākļu prognožu kartes

Однако гроза, возможно, обойдёт столицу Латвии, а вот жителям Латгалии, похоже, стоит готовиться к шторму. Вот, что по прогнозам Ventusky, будет происходить в Даугавпилсе в 15:00:

Laikapstākļu prognožu kartes

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