Шторм, гроза, ветер и град: Смотрите, как сейчас непогода надвигается на Латвию!

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr / Benjamen Benson

Уже через пару часов в Латвии начнутся грозы и ливни. Синоптики прогнозируют, что дожди пройдут в центральных и восточных регионах, местами они могут сопровождаться градом и штормовыми порывами ветра.

Согласно информации blitzortung.org, где в режиме реального времени отображаются ливни и грозы, шторм уже достиг территории Литвы.

Ситуация на 11:18 по латвийскому времени:

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Фото: blitzortung.org

За грозами в режиме реального времени можно наблюдать здесь:

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Network for Lightning and Thunderstorms in Real Time

Планируется, что в 15:00 дожди выпадут по всей территории Латвии.

Laikapstākļu prognožu kartesNokrišņi Trijās stundās, 56°57'Z 24°21'A, 31.07.2017 15:00 (UTC+03:00), © VentuSky.com

Однако гроза, возможно, обойдёт столицу Латвии, а вот жителям Латгалии, похоже, стоит готовиться к шторму. Вот, что по прогнозам Ventusky, будет происходить в Даугавпилсе в 15:00:

Laikapstākļu prognožu kartesCAPE, 56°03'Z 25°41'A, 31.07.2017 15:00 (UTC+03:00), © VentuSky.com

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