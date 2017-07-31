Специалист Латвийского гидрометцентра о том, почему лето холоднее нормы и что ждет в августе

Сегодня — последний день июля. Позади две трети лета, но по-настоящему летние дни в нашей стране можно пересчитать по пальцам. Почему это лето холоднее нормы и что нас ждет в августе? Об этом в программе Латвийского радио 4 «Домская площадь» рассказал глава отдела прогнозов Латвийского гидрометцентра Андрис Виксна.

— Андрис, скажите пожалуйста, что в этом году произошло с нашим летом? Куда оно делось, почему оно такое холодное? Что за процессы там, на небе, происходят?

— Да, ну это лето было довольно прохладным, так как в принципе уже начиная с мая и в июне-июле температура воздуха была несколько ниже климатической нормы. Тем не менее, в этом нет ничего экстремального. Сейчас это отклонение от нормы в июле составляло от половины градуса до 2 градусов, — это точно не слишком экстремально, в последние десятилетия лето бывало и холоднее.

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Правда, такое длительное похолодание, когда температура воздуха держится ниже нормы практически из месяца в месяц, и правда выпадало редко. В основном причина этого — в активности циклонов. Территорию Латвии периодически пересекали циклоны которые приносили с собой прохладную, облачную, дождливую погоду, и поэтому доминировали прохладные воздушные массы.

Если мы посмотрим с климатической точки зрения, это лето не входит даже в десятку самых холодных летних сезонов. Последние дни были довольно теплыми, но я думаю до конца лета нас еще ждет несколько приступов похолодания немного ниже нормы. И тем не менее мы не можем говорить об экстремально холодном лете.

— Я правильно понимаю, что в ближайшее время нам надо готовиться к тому, что традиционной смены времен года уже не будет в природе?

— Разумеется, климат меняется. Климат менялся всегда. Просто в последние десятилетия это происходит и из-за антропогенного влияния человечества. Конечно, в Латвии климат, сезоны, сохранятся. Но больше всего будет страдать и меняться именно зима. Потому что хотя весь год погода в нашей стране становится теплее, усиливается влажность, больше выпадает осадков, но отчетливее всего это проявляется именно в зимнее время. И это заметно и чисто визуально — реже наблюдаются зимы с выраженным стабильным снежным покровом, как это было когда-то в 80-е годы: в декабре снег выпал и лежит до марта-апреля. Такое случается все реже.

Но в целом остальные времена года останутся неизменными, да и зима в одночасье не пропадет. Перемены климата процесс долгосрочный. Будут годы теплее и прохладнее, такие как вот нынешнее лето. Но в целом основная тенденция такая: становится теплее и растет влажность во все времена года в Латвии.

— Есть какой-то прогноз на ближайшее время? Каким будет август?

— В принципе, сохранится у нас в Латвии довольно теплая погода. Жару ждать пока не приходится, как показывают предварительные прогнозы на месяц; 30-градусную жару мы пока не прогнозируем. Но все равно в самом начале августа, возможно температура воздуха, особенно в южных районах страны, может повыситься даже до +27-28 градусов. Правда дальше в течение августа температура снова будет понижаться. Довольно часто будут осадки, дожди, грозы. Но все равно в дневное время температура воздуха будет сохраняться в пределах от +19 до +23 градусов, — это, конечно, не жара, но вполне характерные показатели для типичного латвийского лета.

Так что нельзя говорить о том, что нас ждет экстремальный холод или сильная жара, — температура в августе будет в пределах нормы или чуть-чуть ниже нормы — пока прогнозы такие.

— Приходилось уже слышать надежды, что, может быть, хотя бы осень нас порадует и будет потеплее, чем обычно. Что сентябрь будет достаточно теплым и мягким. Уже можно об этом говорить или пока еще рано делать какие-то точные прогнозы?

— Мы, к сожалению, живем в таком регионе, где сложно делать долгосрочные прогнозы, — как например где-нибудь в Сахаре или на континенте, где климат можно предсказать весьма стабильно на целый месяц вперёд. У нас пока сентябрь-октябрь предсказать довольно сложно. При этом в обществе еще часто встречаются стереотипы, мол, если лето холодное, за ним последуют теплая осень и зима. И наоборот, если лето было сухим, осенью можно ждать сильных осадков. Это не слишком соответствует истине, и чисто статистически смотря, - даже если сейчас лето было ниже климатической нормы, это вовсе не значит, что осень обязательно будет теплой. Поводов для того чтобы говорить о подобной корреляции у нас нет.

Остается только ждать сентября и надеяться, что погода будет теплее и суше, чтобы люди, которые не успели этим летом воспользоваться своими отпусками, смогли отдохнуть и насладиться хотя бы сентябрем.