С 1 августа Swedbank меняет правила снятия денег в банкоматах

В июле Swedbank рассылал клиентам смс о том, что с 1 августа при снятии денег в банкоматах DNB банка будет взиматься повышенная комиссионная плата - 2.85 евро + 2% от снятой суммы. Не исключено, что люди получили на телефон смс, прочитали и благополучно забыли. А ведь уже завтра, 1 августа, новшество вступает в силу, поэтому мы еще раз напоминаем вам об этом.

В дальнейшем без дополнительной комиссионной платы снимать наличные деньги можно будет в банкоматах SEB банка. Об этом сообщила представитель Swedbank Кристине Якубовска.

Якубовска напонила, что за последние годы Swedbank существенно расширил свою сеть банкоматов по всей Латвии, одновременно модернезировав их.

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По своей инициативе банк установил 16 банкоматов в регионах так, что у клентов есть широкие возможности снимать наличные средства именно в банкоматах своего банка - Swedbank.