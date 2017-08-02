Дело Ивана: Кто мошенник, а кто - добродетель, где слухи, а где - факты?

Фото: Facebook/Gints Eisters

История трагически погибшего Ивана Берладина вот уже месяц является чуть ли не главной повесткой дня. Некоторые скорбят, некоторые без устали мульсируют тему в социальных сетях, другие пытаются заработать или заявить о своей персоне. Ежедневно появляются новые версии и подробности, многие из которых не стыкуются между собой. Одни опровергаются, вторые становятся поводом для новых теорий, версий и бесконечных вопросов - к компетентным структурам, членам семьи и близким погибшего ребёнка и даже к самим себе.