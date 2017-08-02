Дело Ивана: Кто мошенник, а кто - добродетель, где слухи, а где - факты?

 
1
История о равнодушии?

Фото: Facebook/Gints Eisters

История трагически погибшего Ивана Берладина вот уже месяц является чуть ли не главной повесткой дня. Некоторые скорбят, некоторые без устали мульсируют тему в социальных сетях, другие пытаются заработать или заявить о своей персоне. Ежедневно появляются новые версии и подробности, многие из которых не стыкуются между собой. Одни опровергаются, вторые становятся поводом для новых теорий, версий и бесконечных вопросов - к компетентным структурам, членам семьи и близким погибшего ребёнка и даже к самим себе.

Еще по этой теме

Жители Латвии ждут официальных результатов медицинской экспертизы, на основании которых будут сделаны выводы - при каких обстоятельствах погиб пятилетний Иван Берладин. Ожидая информацию полиции, Русский TVNET пообщался с матерью Вани и выслушал альтернативные версии тех, кто публикует неофициальную информацию, полученную от местных жителей и из приватных источников.

1
История о равнодушии?

Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Ādaži, 698978 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 265000 EUR
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR

reklama.vesti.lv

Названо условие зарождения новой жизни в Солнечной системе Hi-Tech

Названо условие зарождения новой жизни в Солнечной системе

СМИ: Алле Пугачевой стало плохо за кулисами «Жары» Showbiz

СМИ: Алле Пугачевой стало плохо за кулисами «Жары»

Сеть рассмешил хомяк, ставший жертвой фитнеса Wo&Men

Сеть рассмешил хомяк, ставший жертвой фитнеса

ФОТО: 56-летний Джигурда позирует на пляже в провокационном виде Showbiz

ФОТО: 56-летний Джигурда позирует на пляже в провокационном виде

Звезда «Брата-2» разбилась на квадроцикле в Подмосковье Showbiz

Звезда «Брата-2» разбилась на квадроцикле в Подмосковье

Лиепая

Латвия

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
REĢISTRĀCIJAS LIETU ASISTENTU/ ...
REĢISTRĀCIJAS LIETU ASISTENTU/ ...
PĀRDOŠANAS PĀRSTĀVIS/-E
PĀRDOŠANAS PĀRSTĀVIS/-E
RAŽOŠANAS VADĪTĀJU
RAŽOŠANAS VADĪTĀJU
BŪVINŽENIERI - PROJEKTU VADĪTĀ ...
BŪVINŽENIERI - PROJEKTU VADĪTĀ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 