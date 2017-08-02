Дело Ивана: Кто мошенник, а кто - добродетель, где слухи, а где - факты?

История трагически погибшего Ивана Берладина вот уже месяц является чуть ли не главной повесткой дня. Некоторые скорбят, некоторые без устали мульсируют тему в социальных сетях, другие пытаются заработать или заявить о своей персоне. Ежедневно появляются новые версии и подробности, многие из которых не стыкуются между собой. Одни опровергаются, вторые становятся поводом для новых теорий, версий и бесконечных вопросов - к компетентным структурам, членам семьи и близким погибшего ребёнка и даже к самим себе.
- В Юрмале создано общество «Памяти Ивана Берладина» 27 июля 2017 г.
- Это выходит за рамки: в лесу, где был найден Иван, происходят странные вещи 24 июля 2017 г.
- Опровержены некоторые слухи в деле пятилетнего Ивана 21 июля 2017 г.
- Трагедия в Лиепае: В какой семье рос Иван Берладин 18 июля 2017 г.
- Кинолог: поиски 5-летнего Ивана были организованы очень профессионально 13 июля 2017 г.
- Глава Госполиции Кюзис: Иван жил один и умер один 12 июля 2017 г.
- В семье погибшего Ивана растут и другие дети 12 июля 2017 г.
Жители Латвии ждут официальных результатов медицинской экспертизы, на основании которых будут сделаны выводы - при каких обстоятельствах погиб пятилетний Иван Берладин. Ожидая информацию полиции, Русский TVNET пообщался с матерью Вани и выслушал альтернативные версии тех, кто публикует неофициальную информацию, полученную от местных жителей и из приватных источников.