На время учений «Запад» США увеличат число дислоцированных в Балтии истребителей и военных

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В начале осени на время российско-белорусских военных учений «Запад» США удвоят количество истребителей миссии воздушного патрулирования Балтии в Литве, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

По ее словам, на время учений в Литве также будет дислоцировано больше американских военных с техникой.

«То, что здесь будет больше армии и будет удвоена миссия воздушного патрулирования, а на время учений «Запад» здесь будет больше военных, техники, судов США, свидетельствует об особом внимании к нашему региону», - сказала президент Литвы.

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Обычно воздушная миссия НАТО в Балтии выполняется четырьмя истребителями, дислоцированными в Литве, и четырьмя - в Эстонии. В начале осени на базе ВВС Литвы Шяуляй американские военные дислоцируют восемь истребителей.


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