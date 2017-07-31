Комиссия «по делу олигархов» планирует пригласить Лембергса, Шлесерса и Дуклавса

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

На заседания парламентской комиссии по расследованию «дела олигархов» планируется пригласить председателя партии «Латвии и Вентспилсу» Айвара Лембергса, экс-политика Айнара Шлесерса и министра земледелия Яниса Дуклавса, сообщила председатель комиссии Ингуна Судраба.

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Пригласить этих людей важно, чтобы проанализировать конкретные фрагментов разговоров политиков в гостинице «ридзене», создающие впечатление о разграблении государства, отметила Судраба.

Первое заседание комиссии предусмотрено 8 августа, когда с представителями Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией планируется обсудить процессы по «делу олигархов». Будут обсуждаться конкретные эпизоды, которым нужно уделить особое внимание.

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На просьбу прокомментировать опасения за ее соответствие занимаемой должности главы комиссии Судраба ответила, что сомнения исходят от тех, кого страшат потенциальные результаты расследования.

Как пишет в фейсбуке депутат Андрей Юдин, он предложил рассмотреть на заседании комиссии наиболее актуальный вопрос - о незадекларированных интересах министра земледелия Яниса Дуклавса в Рижском порту. Для рассмотрения этого вопроса не требуется углубленного анализа уголовного дела. Юдин сообщает, что подготовил и направил главе комиссии список людей, которых следовало бы опросить и допросить.

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