Хорошие новости для рижских многодетных семей

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

С 1 августа нынешнего года оба родителя многодетной семьи, задекларировавшие свое место жительства на административной территории Риги, смогут получить 60% скидку на проезд в общественном транспорте.

Чтобы получить льготу, для начала необходимо получить персональный э-талон или Карту рижанина. Это можно сделать в любом центре по обслуживанию клиентов Rīgas satiksme, местоположение которых и время работы можно найти здесь.

Оформить статус льготника можно также в центрах обслуживания клиентов Rīgas satiksme, взяв с собой следующие документы:

Реклама

паспорт или eID;

удостоверение школьника или учащегося профессионального учебного заведения или удостоверение студента, или справку учебного заведения, или договор с учебным заведением на каждого ребенка в возрасте с 18 до 24 лет.

Льгота для обоих родителей на проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksmes составляет 60%,

в том числе месячный билет на все дни месяца для одного вида трамвая, троллейбуса или автобуса будет стоить 10,00 евро, а месячный билет на все виды трамваев, троллейбусов или автобусов по всем маршрутам – 16,00 евро.

До сих пор льгота на проезд в общественном транспорте полагалась только одному из родителей многодетной семьи, воспитывающей от трех до пяти детей. После поправок в обязывающих правилах №89 «Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā», теперь скидку имеют оба родителя.

Еще по этой теме
В Риге создадут регистр многодетных семей

В Риге создадут регистр многодетных семей

В Латвии более 39 000 многодетных семей

В Латвии более 39 000 многодетных семей

Многодетные семьи смогут путешествовать по Латвии дешевле

Многодетные семьи смогут путешествовать по Латвии дешевле


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ķekava, 176000 EUR
Земля
Земля, Baloži, 54600 EUR
Квартира
Квартира, Saurieši, 53950 EUR

reklama.vesti.lv

Вдова солиста Linkin Park впервые высказалась после смерти мужа Showbiz

Вдова солиста Linkin Park впервые высказалась после смерти мужа

Ученые: Со 2 августа человечество начнет разрушать Землю Hi-Tech

Ученые: Со 2 августа человечество начнет разрушать Землю

Фотосессия пожилых молодоженов из Латвии растрогала соцсети Wo&Men

Фотосессия пожилых молодоженов из Латвии растрогала соцсети

ФОТО: Сергей Жуков и Регина Бурд обвенчались после 10 лет брака Showbiz

ФОТО: Сергей Жуков и Регина Бурд обвенчались после 10 лет брака

Один из самых популярных телефонов сделан в Латвии Hi-Tech

Один из самых популярных телефонов сделан в Латвии

Транспорт

Семья

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
ADMINISTRATION MANAGER
ADMINISTRATION MANAGER
EKSPORTA MENEDŽERIS/ -E
EKSPORTA MENEDŽERIS/ -E
INTERNETA VEIKALA KOMERCDIREKT ...
INTERNETA VEIKALA KOMERCDIREKT ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 