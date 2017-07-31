Хорошие новости для рижских многодетных семей

С 1 августа нынешнего года оба родителя многодетной семьи, задекларировавшие свое место жительства на административной территории Риги, смогут получить 60% скидку на проезд в общественном транспорте.

Чтобы получить льготу, для начала необходимо получить персональный э-талон или Карту рижанина. Это можно сделать в любом центре по обслуживанию клиентов Rīgas satiksme, местоположение которых и время работы можно найти здесь.

Оформить статус льготника можно также в центрах обслуживания клиентов Rīgas satiksme, взяв с собой следующие документы:

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паспорт или eID;

удостоверение школьника или учащегося профессионального учебного заведения или удостоверение студента, или справку учебного заведения, или договор с учебным заведением на каждого ребенка в возрасте с 18 до 24 лет.

Льгота для обоих родителей на проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksmes составляет 60%,

в том числе месячный билет на все дни месяца для одного вида трамвая, троллейбуса или автобуса будет стоить 10,00 евро, а месячный билет на все виды трамваев, троллейбусов или автобусов по всем маршрутам – 16,00 евро.

До сих пор льгота на проезд в общественном транспорте полагалась только одному из родителей многодетной семьи, воспитывающей от трех до пяти детей. После поправок в обязывающих правилах №89 «Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā», теперь скидку имеют оба родителя.

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