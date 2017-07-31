Гроза привела к перебоям с электроснабжением в Даугавпилсском крае

Гроза в окрестностях Даугавпилса во второй половине дня привела к перебоям в подаче электричества и движется дальше по южной и центральной части Латгале.

По данным предприятия «Садалес тиклс», за короткое время зарегистрировано более 450 аварийных отключений, связанных с ударами молнии и порывами ветра.

На станции метеонаблюдений в Даугавпилсе зарегистрированы порывы ветра до 20 метров в секунду.

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Местами в Литве и Белоруссии ветер еще сильнее.

Около четырех часов дня гроза пришла в Прейли, Аглону и Краславу. Температура воздуха в Латгале поднялась до +28..+29 градусов.

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