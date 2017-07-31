На Луцавсале открыли пляж для людей с нарушениями двигательных функций

На Луцавсале сегодня состоялось открытие пляжа, специально оборудованного для людей с нарушениями двигательных функций: был обустроен удобный доступ, закуплены коляски для купания и кресла для отдыха, а также установлены подходящие качели, сообщили Русскому TVNEТ в 4finance.

Чтобы на равных участвовать в общественной жизни, людям в инвалидных креслах приходится преодолевать множество препятствий. Ежедневно, при необходимости передвижения по городу, посещения магазинов, образовательных, медицинских или других учреждений, люди с нарушениями двигательных функций зачастую сталкиваются с непреодолимыми трудностями. Многие места в городе не подходят для езды в инвалидном кресле.

Фото: Пресс-фото

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Чтобы облегчить быт тем, для кого инвалидное кресло является неотъемлемой частью повседневной жизни, и подарить им радость наслаждения летом, объединение Apeirons в сотрудничестве с Рижской думой, 4finance Labie Darbi и Vivus.lv построило на Луцавсале подходящий для людей в креслах-каталках соответствующим образом оборудованный и безопасный пляж.

Фото: Пресс-фото