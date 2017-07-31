Семейные врачи завершают забастовку. Чего добились протестующие?

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Сегодня, 31 июля, последний день акции протеста медиков, в ходе которой они отказались работать продленный нормальный рабочий день. О том, как прошла акция протеста и чего добились протестующие, рассказывает корреспондент Службы новостей Латвийского радио 4 Ксения Колесникова.

По словам главы профсоюза медиков Валдиса Кериса, в акции протеста приняла участие примерно тысяча медработников. Больше всего участников было в Видземской больнице, Детской клинической больнице и больнице имени Страдыня. Керис считает акцию протеста удавшейся, так как политики согласились постепенно отказаться от продленного нормального рабочего дня до 2020 года.

«Второе достижение в том, что уже вступили в силу поправки к закону о врачевании, согласно которым норма продленного рабочего времени для медиков будет отменена в 2020 году, и уже с 1 августа этого года медики получают за сверхурочные по более высокому тарифу. С завтрашнего дня врачи будут и медсестры будут работать продленные часы, но получать на 10% больше», — пояснил Керис.

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Перед началом акции протеста, в публичном пространстве прозвучали предположения, что действия профсоюза парализует работу системы здравоохранения. Тем не менее, больницы справились. Глава Видземской больницы Угис Мусковс сообщил, что в его больнице немного сотрудников отказалось от продлённого нормального рабочего дня.

Мусковс рассказал, что

с подобной нехваткой рабочей силы больница сталкивается не впервые. Чаще всего это связано с сезоном отпусков.

Детская больница также ощутила нехватку специалистов, сообщила представитель больницы Вита Штейна. Стоит отметить, что в акции протеста приняла участие лишь десятая часть медсестер.

«В целом, в июле продленный рабочий день отказались работать 62 медсестры, еще 300 поддержали их, подписав документ. В общей сложности в Детской больнице более 600 медсестер и ассистентов. Сейчас можем сказать, что остальные медсестры, которые продолжили работать нормальный продленный рабочий день, справились со своей задачей. Если до сих пор на одну медсестру приходилось примерно шесть-семь пациентов, то в июле это было семь-девять пациентов», — сказала Штейна.

Говоря о забастовке семейных врачей, Штейна напомнила, что больница организовала дополнительный прием педиатра в Гайлезерсе. Это было сделано ради того, чтобы пациенты не загружали приемное отделение неотложной помощи без особой надобности. В итоге особых очередей к специалисту не было, в пределах двадцати человек в день, сообщила Штейна.

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