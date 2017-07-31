Как проходит реконструкция Большой эстрады в Межапарке

Представители Рижской думы совместно с архитекторами осмотрели, как идут работы по перестройке Большой Эстрады в Межапарке, благодаря которым эстрада и зона для зрителей к XXVI Всеобщему латвийскому Празднику песни и XVI Празднику танцев в 2018 году станут вместительнее. Они обнаружили, что работы идут с опережением и первая очередь строительства уже завершится, как и планировалось, летом следующего года. Будут возведены и подземные объемы с туалетами и торговыми местами, и облагорожена окружающая территория.

Команда строителей свою деятельность на Большой Эстраде Межапарка начала более двух с половиной месяцев назад, и сейчас завершены 24,31% работ от общего объема. Сейчас вбиты все 2196 свай, выкорчеваны 386 древесных пней, вскопано более 40 000 м3 земли, забетонированы основания «пятки» в размере 2 600 м3, а также проведено бетонирование стен, колонн и пилястров.

На территории большой эстрады проведены работы по демонтажу (на 85%) старого водопровода, продолжаются работы по обустройству бытовой канализации. Начаты работы по монтажу канализационных кабелей на эстраде от 6-х до 12-х ворот. В скором времени будет закончена подъездная дорога от проспекта Виестура до автостоянки для автобусов участников мероприятий –во время строительства ее будет использовать тяжелая строительная техника.

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К текущему моменту завершено 95% работ по строительству конструкций основания. Параллельно создаются конструкции несущих стен и колонн, проводятся работы по бетонированию, которые планируется завершить до зимы.

Проект реконструкции Большой Эстрады Межапарка отличается от других своими масштабными объемами и необходимостью работ по развитию дорожной инфраструктуры за пределами самой эстрады и, конечно, сжатыми сроками. Технически сложно будет проходить второй этап строительства, в рамках которого планируется реновировать само здание эстрады.

«Большая эстрада в Межапарке – государственно значимый объект, и каждый день на нем работает 120-130 работников, которые обеспечивают успешное выполнение запланированных работ в срок и на территории эстрады, и вблизи ее. Наша цель – максимально использовать благоприятные для строительства погодные условия, чтобы, несмотря на сжатые сроки, провести работы качественно», - подчеркнул представитель компаний LNK, RERE, работающей над проектом Валдис Кокс.









































Aizvērt Как проходит реконструкция Большой эстрады в Межапарке Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA







Проект реконструкции Большой эстрады в Межапарке разработан с учетом утвержденной Рижским самоуправлением концепцией локальной планировки парка культуры и отдыха Межапарк в 2013 году. Сейчас площадь праздничной эстрады составляет 91 997 квадратный метр, в 2018 году после перестройки она увеличится до 146 430 квадратных метров.

Стоимость работ первой очереди вместе с налогом на добавленную стоимость составляет 32 млн евро. Из них 43% финансирования предусмотрены на возведение зрительной площадки, 22% – на оборудование зрительной площадки, 10% – на инженерные коммуникации.

Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию к 18 июня 2018 года.

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