У пенсионерки за восстановление электричества требуют 2500 евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: VLADIMIR PESNYA / Sputnik

7-летняя Гунита с больным мужем перебралась жить из Лиепае на дачу в Саулкрасты, однако, приехав, парочку пенсионеров ждал неприятный сюрприз - в доме перекрыта подача электроэнергии.

Десять лет назад «Sadales tīkli» Гуните прислали предупреждение, что из-за долга электричество отключат. Женщина незамедлительно отправилась к представителям компании, так как была уверена, что никакого долга нет. В этом убедились и работники компании «Sadales tīklu» и прислали письмо с извинениями, в котором пояснили, что произошла ошибка. Однако когда Гунита перебралась жить в Лиепаю, блок питания был отключен.

Учитывая, что пенсионерка на даче появлялась не часто, вопрос о восстановлении электричества стал актуальным лишь спустя некоторое время, когда пожилые люди решили переехать жить на дачу.

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«Человек живет в частной собственности, если хочешь куда-то уехать, то уезжаешь. За это время не тратиться ни вода, ни газ, ни электричество. Неужели за это нужно электричество отключать полностью? У меня просят 2 500 евро за возобновление электричества. У меня таких денег нет» - рассказывает Гунита.

Пенсия Гуниты на двоих с мужем составляет примерно 550 евро в месяц. Электрические столбы находятся прямо у владений женщины, их установку оплатили дачные владельцы еще в советские времена, в том числе и отец Гуниты.

«С 2008 года мы не получали денег от конкретного жильца, поэтому в конце 2009 года электричество было отключено. Вторая причина, почему мы это сделали, у владельцев кончился срок верификации» - рассказывает представитель «Sadales tīkli» Имант Круминьш.

Комиссия коммунальных предприятий указывает, что действующее законодательство допускает отключение питания, если его не используют. Расходы на проведение линии делится пополам с «Sadales tīkliem». Пользователям необходимо оплатить и разработку проекта.

Представитель «Sadales tīkli» Круминьш указывает, что клиент может сам выбрать кандидата на разработку проекта, от этого цена может варьироваться. Также к разработке необходимо добавить 740 евро, которые Гуните придется заплатить за прокладку кабеля в землю.

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