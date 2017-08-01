Названы самые востребованные программы в вузах

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Sergei Fadeichev/TASS/Scanpix

Заявки абитуриентов на поступление в латвийские вузы свидетельствуют о том, что самыми востребованными учебными программами по-прежнему являются право, коммуникация, экономика и бизнес.

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После завершения основного этапа приема в некоторых вузах еще можно попасть на бюджетные места, сообщает lsm.lv

Например, в Латвийском университете еще есть места на программах учителей информатики и программирования, немецкого языка, а также культурологи, а в Рижском техническом университете свободные бюджетные места имеются на программах «Строительство», «Компьютерные системы» и др.

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Эти вузы являются лидерами по числу поступающих, а третье место занимает Рижский университет им. Страдиньша.

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