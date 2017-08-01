Почему наши министры не спешат откладывать деньги в частные пенсионные фонды

В 2016 году в частные пенсионные фонды внесено 71,8 млн евро, что на 6,3% больше, чем в 2015 году, свидетельствуют данные Комиссии рынка финансов и капитала, а на 3-м пенсионном уровне в Латвии накоплено уже почти 400 млн евро. Пока банки активно призывают население откладывать деньги на частный пенсионный капитал, латвийское правительство следовать совету банкиров не спешит – у всех министров, кроме четверых, в декларации доходов в графе «частные пенсионные фонды» записано короткое слово – «нет». Как нет у большинства и накопительного страхования. Все это вызывает некоторые вопросы.

«Я считаю, что те люди, которые хотят делать накопления, они прежде всего делают это с помощью накопительного страхования жизни. Кроме того, министры – это не репрезентативная группа,

так как они имеют высокие доходы на государственных должностях и, скорее всего они полагаются на государственную пенсию»,

- такой комментарий порталу Rus.db.lv дал член правления Nordea Pensions Latvia Илья Арефьев.

При этом он отметил чиновники среднего звена госсектора в целом склонны к созданию накоплений, так как зарплаты у них не очень высокие и чиновники понимают, что уровень будущей пенсии может быть не слишком высоким и их ежемесячный доход упадет.

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На вопрос Rus.db.lv не является ли такая позиция министров показателем недоверия к частным пенсионным фондам, Арефьев ответил отрицательно. «Ни в коем случае. Я бы сказал, что наоборот – это вопрос чрезмерного доверия к пенсионным фондам, порою необоснованного доверия. Если человек сейчас очень хорошо зарабатывает, он думает, что у него будет очень хорошая пенсия – не намного ниже, чем его нынешняя зарплата. При этом служащие среднего звена понимают, что лучше рассчитывать на себя», - отметил Арефьев.

Он предположил, что такой оптимизм госслужащих высшего звена можно объяснить опытом других чиновников с высокой зарплатой, которые в конце 90-х при выходе на пенсию обеспечили себе высокую официальную пенсию, но такое, по мнению Арефьева, может и не повториться.

«Я бы не был настолько оптимистичным», - сказал член правленияNordea Pensions Latvia Илья Арефьев, добавив, что, впрочем, если министр человек состоятельный и с определенным капиталом, то он может позволить себе не думать о частных пенсионных фондах или накопительном страховании жизни.

Как сообщалось ранее, средняя доходность пенсионных планов в 2016 году составила 3,2%, у индивидуальных планов она была в пределах от 0,75% до 7,5%. В конце 2016 года 46% пенсионных планов составляли удостоверения фондов вложений, 41% - вложения в долговые и другие ценные бумаги с фиксированным доходом.

Сумма сделанных в Латвии вложений в 2016 году уменьшилась на 14% - до 109 млн евро, составив 28,5% всех вложений. Вложения в других странах Европейской экономической зоны составили 69,5% всех вложений.

Число участников пенсионных планов за год увеличилось на 17,2 тыс. (7%) - до 272,209 тыс., составив 27,7% общего числа экономически активных жителей Латвии.

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