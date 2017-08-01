Объединяются крупные страховые компании

 

Фото: Publicitātes foto

«Vienna Insurance Group AG» (VIG) укрепляет свои позиции на рынке Балтии, присоединяя САО «InterRisk Vienna Insurance Group» («InterRisk») к САО «BTA Baltic Insurance Company» (BTA).

Присоединение «InterRisk» подразумевает, что к BTA в Латвии будут присоединены бизнес и инфраструктура «InterRisk», а литовский филиал «InterRisk» будет присоединен к филиалу BTA в Литве.

Процесс объединения будет проходить согласно требованиям нормативных актов и под наблюдением Комиссии рынка финансов и капитала Латвии. Действующие договоры страхования и соглашения о сотрудничестве останутся в силе.

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«На протяжении более чем двух десятилетий «InterRisk» выросло в сильного участника рынка с широкими каналами распространения на рынке Латвии. Для нас честь присоединиться к BTA, компании, которая уже показала себя не только на рынке стран Балтии, но и во всей группе VIG. Объединение нашего опыта и ресурсов создаст лидера на рынке с самой широкой сетью партнеров и центров обслуживания клиентов по всему Балтийскому региону, с более чем 1300 работниками», - отметил Эдуард Рейницанс, председатель правления «InterRisk».

С 24 августа 2016 года единственным BTA является один из ведущих страховщиков в Европе «Vienna Insurance Group AG», который купил 90 % акций предприятия. 10 % акций принадлежат предприятию «Balcia Insurance».


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