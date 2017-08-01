С должности ушел председатель правления Latvijas autoceļu uzturētājs

С должности ушел председатель правления АО «Латвияс целю узтуретайс» (ЛАУ) Владимир Кононов. Он известил о своем уходе акционера - Министерство сообщения.

Как пояснили на ЛАУ, Кононов решил уйти в отставку по личным причинам. Председателем правления ЛАУ он стал в 2011 году, а в ноябре истек бы второй срок его полномочий.

Совет компании назначил и.о. председателя правления Гунтиса Карпса. Совет объявит открытый конкурс на должность главы ЛАУ.

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Работу в правлении предприятия продолжат Анастасия Удалова и Оскар Земитис.

Кононов подтвердил, что оставил должность по личным мотивам, и более подробных комментариев не предоставил.

ЛАУ основано в 2006 году путем объединения четырех региональных предприятий по обслуживанию дорог.