С должности ушел председатель правления Latvijas autoceļu uzturētājs

 

Фото: Edgars Priedītis / LETA

 

С должности ушел председатель правления АО «Латвияс целю узтуретайс» (ЛАУ) Владимир Кононов. Он известил о своем уходе акционера - Министерство сообщения.

Как пояснили на ЛАУ, Кононов решил уйти в отставку по личным причинам. Председателем правления ЛАУ он стал в 2011 году, а в ноябре истек бы второй срок его полномочий.

Совет компании назначил и.о. председателя правления Гунтиса Карпса. Совет объявит открытый конкурс на должность главы ЛАУ.

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Работу в правлении предприятия продолжат Анастасия Удалова и Оскар Земитис.

Кононов подтвердил, что оставил должность по личным мотивам, и более подробных комментариев не предоставил.

ЛАУ основано в 2006 году путем объединения четырех региональных предприятий по обслуживанию дорог.


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