Вторая жизнь «Матвейчика»: Чем удивит рынок

 

Фото: Austra Helēna Žaggere / LETA

Современные рынки уже давно перестали быть просто торговыми площадями. Они уже и туристические объекты, и сцены, и галереи. Вполне возможно, что и исторический павильон Видземского рынка (он же «Матвейчик»), а точнее заброшенный мясной ангар, в скором времени откроется для посетителей в новом амплуа.

Ангар может стать одной из локаций Биеннале современного искусства, проведение которого в Риге намечено на 2018 год.

Большой мясной павильон, построенный в 1902 году и являющийся одним из первых каменных зданий рижского рынка, сейчас находится в аварийном состоянии.

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Он простаивает без дела уже много лет. И вот

собственник помещений – Рижский Центральный рынок – решил вдохнуть в здание вторую жизнь.

Буквально несколько недель назад владелец вместе с куратором выставки («Рижская международная биеннале современного искусства») посетили этот пустой ангар, впечатлились его грандиозностью и задумались, каким новым смыслом можно было бы наполнить его безжизненное пространство.

«Мы получили заявку от организаторов биеннале современного искусства, запланированного на 2018 год. Они хотят полгода в ангаре на Видземском рынке устраивать выставки. Поэтому мы решили проконсультироваться с нынешним арендатором и выяснить его планы на этот павильон. И если он согласится, то

уже весной следующего года здесь откроется выставка современного искусства»,

– говорит представитель Рижского Центрального рынка Александр Шунин.

На прошлой неделе Рижский Центральный рынок получил техническую оценку состояния старого павильона и принял решение в течение трех месяцев провести все необходимые работы по реконструкции, чтобы здание было признано безопасным к эксплуатации.

Согласно планам, после ремонтных работ помещение павильона можно будет использовать в качестве выставочного зала, а также торговых площадей.


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