Почему нельзя дозвониться в Swedbank и что делать клиентам?

 

Фото: LETA

Нельзя дозвониться оператору Swedbank, ждать приходится по часу, быстрее самому пойти в банк - такие жалобы звучат в социальной сети Facebook. Rus.db.lv обратился за комментарием напрямую в Swedbank.

«К сожалению, бывают периоды наплыва звонков, когда время ожидания становится долгим. Это связано со многими новшествами, которые введены в последнее время - например, новые средства идентификации и верификация телефонных номеров», - комментирует «простои» в коммуникацией с клиентами представитель Swedbank Кристине Якубовска.

«На данный момент мы работаем над увеличением количества сотрудников в Консультационном центре, например, уже расширяется команда в Валмиере, где работает филиал Консультационного центра. В случаях долгого ожидания можно использовать некоторые альтернативы - звонить на Skype, заказать отзвон в интернетбанке, написать сообщение в интернетбанке, можно также написать на info@swedbank.lv. Также в интернетбанке и мобильной аппликации есть много решений для наиболее распространённых нужд - например, возможность заблокировать карточку, узнать остаток счета и т.д.», - сказала Якубовска.

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Она также отметила социальные сети как еще один канал обслуживания клиентов.

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