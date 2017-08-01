Как создавался Евросоюз: в Риге проходит выставка

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В честь 60-летия подписания Римского договора проходит выставка «Все более крепкий союз. Наследие Римского договора в современной Европе». С 1 по 13 августа выставка проходит в здании Рижской Центральной библиотеки на улице Бривибас, 49/53, 6-й этаж.

На выставке представлены документы, фотографии и другие свидетельства становления Европейского союза и его развития с 50-ых годов прошлого столетия до наших дней.

Выставку организуют архивы ЕС, институт Европейского университета во Флоренции (Италия) в сотрудничестве с Советов Европейского союза, Европарламентом, Еврокомиссией и правительством Италии.

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Выставка открыта по рабочим дням с 11:00 до 19:00, в субботу – с 10:00 до 17:00, в воскресенье – закрыта.

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