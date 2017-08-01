Прошедший июль был самым холодным в этом веке

Ilustratīvs attēls.
 

Ilustratīvs attēls.. Фото: Jānis Škapars/TVNET

Прошедший июль в Латвии был самым прохладным июлем в 21-м веке и 24-м самым прохладным июлем с начала метеонаблюдений в 1924 году, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Средняя температура воздуха в июле составила +16 градусов, и это на 1,4 градуса ниже нормы. Предыдущий прохладный июль был в 2004 году, когда средняя температура воздуха составляла +16,3 градуса.

Самая высокая температура в июле составила +28,8 градуса и была зарегистрирована в последний день месяца в Даугавпилсе.

Реклама

Самая низкая температура воздуха составила +3,2 градуса и была зарегистрирована 7 июля в Стенде. В целом в июле были побиты 18 и повторены четыре рекорда минимальной температуры воздуха.

Как отмечают синоптики, июль был уже четвертым месяцем подряд, когда температура воздуха в Латвии была ниже климатической нормы.

Сильный дождь достиг Риги

Фото: Сильный дождь достиг Риги0


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Земля
Земля, Baloži, 54600 EUR
Дом
Дом, Līči, 300000 EUR

reklama.vesti.lv

Срок выхода нового iPhone под угрозой Hi-Tech

Срок выхода нового iPhone под угрозой

Ученые связали длительный сон с кошмарами Hi-Tech

Ученые связали длительный сон с кошмарами

Спиннеры-убийцы: модная игрушка может быть опасна для детей Wo&Men

Спиннеры-убийцы: модная игрушка может быть опасна для детей

Позабавили! Утяшева и Воля померялись стройностью и красотой ног Wo&Men

Позабавили! Утяшева и Воля померялись стройностью и красотой ног

ФОТО: 46-летняя Зелтиня показала идеальную фигуру в купальнике Showbiz

ФОТО: 46-летняя Зелтиня показала идеальную фигуру в купальнике

Погода

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
REĢISTRĀCIJAS LIETU ASISTENTU/ ...
REĢISTRĀCIJAS LIETU ASISTENTU/ ...
PĀRDOŠANAS PĀRSTĀVIS/-E
PĀRDOŠANAS PĀRSTĀVIS/-E
RAŽOŠANAS VADĪTĀJU
RAŽOŠANAS VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 