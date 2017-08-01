Вступили в силу новые правила по обслуживанию и управлению домами. Что ждет жильцов?

Правительство приняло новые правила по обслуживанию и управлению домами. Прежде всего, изменена формула, по которой взимается плата за ремонтные работы. Что ждет жильцов?

Сейчас домоуправления взимают плату на накопления, которые не всегда понятно на что в итоге расходуются. Эти деньги используются как на текущие ремонтные работы, так и на те, что только предстоят дому. А бывает и так — дом платит, а работы по реконструкции и капитальному ремонту не проводятся годами. Во избежание подобных ситуаций уточнена формула расчета обслуживания и управления домом. Как рассказала радиостанции представитель Жилищного департамента Минэкономики Даце Витола, министерство действовало по рекомендациям Госконтроля.

«В формуле нет ничего нового, в ней просто выделен один компонент, так называемый платеж за будущие ремонтные работы, которые не являются текущими. Я скажу так,

дороже будет тем, кто недобросовестно исполнял предыдущие правила. Если правила выполнялись по пунктам, удорожания не будет.

Работы по содержанию и ремонту дома будут планироваться, как и прежде», — пояснила Витола.

Реклама

Руководитель Ассоциации управляющих жилыми домами Гирт Бейкманис считает, что отдельным домам все же придется больше платить в дальнейшем за ремонтные работы. Жилой фонд стремительно стареет. То, что не было вовремя сделано, ремонтировать все равно придется. По мнению Бейкманиса, новые правила были разработаны именно с долгосрочной целью, обязать собственников оплачивать ремонт жилья. Гирт Бейкманис прогнозирует, в Риге, где ситуация с обслуживанием хуже, чем в регионах, плата за жилье может подрасти.

«В Риге управляющий будет оценивать состояние дома,

и если работы много — конечно, плата повысится. [...]

Изменения в правилах Кабмина делались потому, что в домах есть много аварийных узлов, где срочно нужен ремонт. Теперь управляющая компания может их оценить и взымать дополнительные платежи за их ремонт», — сказал Бейкманис.

Если визуальный осмотр дома покажет, что есть технические проблемы, которые необходимо устранить, предстоящие ремонтные работы будут занесены в смету на будущий год со всеми расценками. Собственно, это делается во многом и сейчас, но не всегда выполняется. В дальнейшем такой ремонт отдельной позицией должен быть указан в счете домоуправления.

Но есть еще и неплановые, текущие работы. Их тоже жители должны оплачивать в обязательном порядке. Впрочем, у жителей есть право на поиск иного источника финансирования ремонтных работ. Раньше для проведения серьезного ремонта дома требовалось согласия двух третей дома, по новым правилам этого не нужно. Если жители не хотят платить и не согласны с выставленными им счетами, они могут сменить управляющего или создать свое товарищество собственников жилья.

«Если собственники не хотят платить и у них есть свои предложения, в первую очередь им нужно принять решение о смене управляющего. Пока это сделано не будет, согласно правилам, формула по управлению домом будет рассчитываться ежегодно», — рассказала представитель минэкономики Даце Витола.

В свою очередь Гирт Бейкманис отмечает, что в тех регионах, где есть товарищества собственников жилья, ситуация с управлением домами благополучнее. Поэтому новые правила нужны для управления теми домами, где денежные потки до сих пор были не совсем прозрачны.

«В регионах собственники переняли большинство домов и заключили договоры с управляющей компанией. Для этих домов новые правила Кабмина даже не нужны — там уже сейчас собственники решают, сколько они платят и за что. В Риге же картина другая — домами управляет, в основном, Rīgas namu pārvaldnieks. Похожая ситуаиця и в других крупных городах, для которых новые правила актуальны», — заключил Бейкманис.

Правила в июле утверждены правительством и на днях официально вступили в силу.