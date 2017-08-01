Суд первой инстанции отклонил иск населения о корректировке трассы «Rail Baltica»

Административный районный суд отклонил сегодня иск нескольких частных лиц и организации «Земля, народ, природа Латвии» против Кабинета министров с требованием коррекции решения правительства о расположении трассы железнодорожной магистрали «Rail Baltica», сообщили агентству ЛЕТА в суде.

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Соответствующее решение правительства утверждает расположение трассы в Латвии, в том числе участка B2-2, против которого раньше возражало самоуправление Салацгривы, призывая утвердить альтернативу C5.

Самоуправление возражало против варианта B2-2, так как он пересекает много сельскохозяйственных земель. Вариант C5 пролегает через охраняемые природные территории «Natura 2000» и ранее был отклонен министерствами сообщения и охраны среды.

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Правительство приняло вариант B2-2, поручив проконсультироваться с Еврокомиссией по варианту C5.

Суд констатировал, что цель истцов состоит в том, чтобы изменить решение правительства, а не отклонить его. Поэтому судья уточнила исковое заявление.

Рассмотрев процедуру оценки влияния на окружающую среду, суд пришел к выводу, что она соответствовала нормативным актам. Государственное бюро по надзору за средой проанализировало важнейшие факторы, которые приведут к негативному влиянию, и выдвинуло условия его уменьшения или устранения. Бюро пришло к выводу, что вариант С5 через охраняемые территории европейского значения недопустим по причине наличия альтернативы.

Суд в своем решении указал, что понимает опасения людей, но в данном случае приоритетны интересы охраны природы.

Решение можно оспорить в Административном окружном суде.

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