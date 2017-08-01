Суд первой инстанции отклонил иск населения о корректировке трассы «Rail Baltica»

 

Фото: Zane Bitere/LETA

Административный районный суд отклонил сегодня иск нескольких частных лиц и организации «Земля, народ, природа Латвии» против Кабинета министров с требованием коррекции решения правительства о расположении трассы железнодорожной магистрали «Rail Baltica», сообщили агентству ЛЕТА в суде.

Еще по этой теме

Соответствующее решение правительства утверждает расположение трассы в Латвии, в том числе участка B2-2, против которого раньше возражало самоуправление Салацгривы, призывая утвердить альтернативу C5.

Самоуправление возражало против варианта B2-2, так как он пересекает много сельскохозяйственных земель. Вариант C5 пролегает через охраняемые природные территории «Natura 2000» и ранее был отклонен министерствами сообщения и охраны среды.

Реклама

Правительство приняло вариант B2-2, поручив проконсультироваться с Еврокомиссией по варианту C5.

Суд констатировал, что цель истцов состоит в том, чтобы изменить решение правительства, а не отклонить его. Поэтому судья уточнила исковое заявление.

Рассмотрев процедуру оценки влияния на окружающую среду, суд пришел к выводу, что она соответствовала нормативным актам. Государственное бюро по надзору за средой проанализировало важнейшие факторы, которые приведут к негативному влиянию, и выдвинуло условия его уменьшения или устранения. Бюро пришло к выводу, что вариант С5 через охраняемые территории европейского значения недопустим по причине наличия альтернативы.

Суд в своем решении указал, что понимает опасения людей, но в данном случае приоритетны интересы охраны природы.

Решение можно оспорить в Административном окружном суде.

Еще по этой теме
Парламент Эстонии ратифицировал соглашение о «Rail Baltica»

Парламент Эстонии ратифицировал соглашение о «Rail Baltica»

Прокатиться с ветерком по Rail Baltica: сколько будут стоить билеты

Прокатиться с ветерком по Rail Baltica: сколько будут стоить билеты

Прогнозируемые затраты на «Rail Baltica» - 5,8 млрд евро

Прогнозируемые затраты на «Rail Baltica» - 5,8 млрд евро


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Aizkraukle, 13500 EUR
Квартира
Квартира, Saurieši, 53950 EUR
Дом
Дом, Līči, 300000 EUR

reklama.vesti.lv

Ученые: Со 2 августа человечество начнет разрушать Землю Hi-Tech

Ученые: Со 2 августа человечество начнет разрушать Землю

Звезда «Брата-2» разбилась на квадроцикле в Подмосковье Showbiz

Звезда «Брата-2» разбилась на квадроцикле в Подмосковье

СМИ: Алле Пугачевой стало плохо за кулисами «Жары» Showbiz

СМИ: Алле Пугачевой стало плохо за кулисами «Жары»

Позабавили! Утяшева и Воля померялись стройностью и красотой ног Wo&Men

Позабавили! Утяшева и Воля померялись стройностью и красотой ног

Впечатляет! Как выглядит одежда, напечатанная на 3D-принтере Wo&Men

Впечатляет! Как выглядит одежда, напечатанная на 3D-принтере

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 