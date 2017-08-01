Омбудсмен: Я не понимаю, как люди с минимальной зарплатой могут заплатить по счетам!

Омбудсмен Юрис Янсонс в передаче «Пресс-клуб» канала Riga24, рассуждая о налоговой реформе, призвал работников не соглашаться на зарплаты в конвертах, если таковые вдруг предлагает работодатель. «Таким образом каждый год общество ворует само у себя сумму, сравнимую с государственным бюджетом страны!», - заявил он.

Почему в Латвии так много бедных жителей? Отвечая на этот вопрос, омбудсмен сказал, что причин этому много. «Латвия присоединилась ко всевозможным организациям и хартиям, которые должны гарантировать нормальные условия жизни для жителей, справедливые условия труда и рост доходов, - говорит он. - Но по-прежнему очень большая часть жителей у нас живет ниже уровня бедности.

Я вообще не понимаю, как санитар или медсестра, получающие минимальную зарплату, могут оплатить все счета!».

Омбудсмен считает, что для повышения уровня благосостояния в налоговой реформе следовало заложить принцип, чтобы необлагаемый налогами уровень равнялся бы минимальной заработной плате. Тогда люди с самыми низкими доходами получали бы больше, чем сейчас.

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Еще одна проблема государственного масштаба, по мнению Янсонса, - это заработная плата в конвертах.

«Работодатели только и твердят, что повышение минимальной заработной платы их убьет и вообще сейчас все сразу рухнет.

Но давайте уж говорить откровенно - кто платит эти зарплаты в конвертах? - говорит Янсонс. - Я не верю, что приходит человек устраиваться на работу и просит платить ему зарплату в конверте. Этим занимаются именно работодатели! В результате в течение года у нас крадут размер годового бюджета страны. Он есть где-то в экономике, но в серой ее части. Если мы будем бороться с теневой экономикой, с коррупцией, с зарплатами в конверте, то ведь и общество будет богаче. Однако само общество должно понимать, что получая зарплату в конверте, оно обкрадывает само себя».

Говоря об основах долгосрочного государства, Янсонс считает, что здесь важны три вещи. Первая - это доступное образование для всех. Вторая - доступное здравоохранение. Третье - социальная безопасность. В этом плане решения правительства посткризисного периода были убийственными для развития страны - если говорить о тех самых трех необходимых вещах для долгосрочного развития.

«И не надо говорить об «истории успеха», - поясняет Янсонс. - Хотя если посмотреть на сегодняшнюю зарплату автора книги об «истории успеха» (имеется ввиду бывший премьер Латвии Валдис Домбровскис, - прим. авт), то

30 тысяч евро каждый месяц - это, действительно, история успеха, только его личная.

Что же касается государства, то ненормально, когда для спасения Parex banka из социального бюджета вытаскивают общий миллиард евро. В итоге государство несколько лет назад фактически разрушило все эти три вещи. Откуда взяться нормальным зарплатам для санитаров и медсестер? Какой стимул у них работать за деньги, на которые невозможно выжить? Им же проще тогда не работать и в виде пособий собрать примерно такую же сумму, которую они получают за свой рабочий день».