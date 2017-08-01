Омбудсмен: Я не понимаю, как люди с минимальной зарплатой могут заплатить по счетам!

Юрис Янсонс
 

Юрис Янсонс. Фото: Ieva Lūka / LETA

Омбудсмен Юрис Янсонс в передаче «Пресс-клуб» канала Riga24, рассуждая о налоговой реформе, призвал работников не соглашаться на зарплаты в конвертах, если таковые вдруг предлагает работодатель. «Таким образом каждый год общество ворует само у себя сумму, сравнимую с государственным бюджетом страны!», - заявил он.

Почему в Латвии так много бедных жителей? Отвечая на этот вопрос, омбудсмен сказал, что причин этому много. «Латвия присоединилась ко всевозможным организациям и хартиям, которые должны гарантировать нормальные условия жизни для жителей, справедливые условия труда и рост доходов, - говорит он. - Но по-прежнему очень большая часть жителей у нас живет ниже уровня бедности.

Я вообще не понимаю, как санитар или медсестра, получающие минимальную зарплату, могут оплатить все счета!».

Омбудсмен считает, что для повышения уровня благосостояния в налоговой реформе следовало заложить принцип, чтобы необлагаемый налогами уровень равнялся бы минимальной заработной плате. Тогда люди с самыми низкими доходами получали бы больше, чем сейчас.

Реклама

Еще одна проблема государственного масштаба, по мнению Янсонса, - это заработная плата в конвертах.

«Работодатели только и твердят, что повышение минимальной заработной платы их убьет и вообще сейчас все сразу рухнет.

Но давайте уж говорить откровенно - кто платит эти зарплаты в конвертах? - говорит Янсонс. - Я не верю, что приходит человек устраиваться на работу и просит платить ему зарплату в конверте. Этим занимаются именно работодатели! В результате в течение года у нас крадут размер годового бюджета страны. Он есть где-то в экономике, но в серой ее части. Если мы будем бороться с теневой экономикой, с коррупцией, с зарплатами в конверте, то ведь и общество будет богаче. Однако само общество должно понимать, что получая зарплату в конверте, оно обкрадывает само себя».

Говоря об основах долгосрочного государства, Янсонс считает, что здесь важны три вещи. Первая - это доступное образование для всех. Вторая - доступное здравоохранение. Третье - социальная безопасность. В этом плане решения правительства посткризисного периода были убийственными для развития страны - если говорить о тех самых трех необходимых вещах для долгосрочного развития.

«И не надо говорить об «истории успеха», - поясняет Янсонс. - Хотя если посмотреть на сегодняшнюю зарплату автора книги об «истории успеха» (имеется ввиду бывший премьер Латвии Валдис Домбровскис, - прим. авт), то

30 тысяч евро каждый месяц - это, действительно, история успеха, только его личная.

Что же касается государства, то ненормально, когда для спасения Parex banka из социального бюджета вытаскивают общий миллиард евро. В итоге государство несколько лет назад фактически разрушило все эти три вещи. Откуда взяться нормальным зарплатам для санитаров и медсестер? Какой стимул у них работать за деньги, на которые невозможно выжить? Им же проще тогда не работать и в виде пособий собрать примерно такую же сумму, которую они получают за свой рабочий день».


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR
Земля
Земля, Ādaži, 698978 EUR

reklama.vesti.lv

Поражает воображение: фотограф заснял сказочный лес светлячков Hi-Tech

Поражает воображение: фотограф заснял сказочный лес светлячков

ФОТО: 56-летний Джигурда позирует на пляже в провокационном виде Showbiz

ФОТО: 56-летний Джигурда позирует на пляже в провокационном виде

Сеть рассмешил хомяк, ставший жертвой фитнеса Wo&Men

Сеть рассмешил хомяк, ставший жертвой фитнеса

Названо условие зарождения новой жизни в Солнечной системе Hi-Tech

Названо условие зарождения новой жизни в Солнечной системе

СМИ: Алле Пугачевой стало плохо за кулисами «Жары» Showbiz

СМИ: Алле Пугачевой стало плохо за кулисами «Жары»

Зарплаты

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SALES ENGINEER
SALES ENGINEER
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
ADMINISTRATION MANAGER
ADMINISTRATION MANAGER
EKSPORTA MENEDŽERIS/ -E
EKSPORTA MENEDŽERIS/ -E
http://alkoutlet.lv

Темы

 