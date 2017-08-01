Вам знакома эта девушка? 29-летняя Ксения рассказала, почему просит милостыню в центре Риги

Эта девушка, просящая милостыню у светофора напротив Центральной станции в Риге, привлекает внимание прохожих пару месяцев.

Наш портал узнал, почему 29-летней Ксении Ивановной пришлось решиться на этот шаг.

По словам девушки, четыре месяца назад ей поставили диагноз: 2 стадия рака легких. Она предполагает, что все это от курения, ведь затягиваться Ксения начала с 14 лет. Она живет вместе с мамой и других родственников у нее нет.

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По словам девушки, мама работает посудомойкой в ресторане «Gan Bei», сама она еще недавно работала фасовщицей в супермаркете «Mego» - работа тяжелая, а зарплата маленькая. Как только узнала о диагнозе, ушла с работы.

Ксения утверждает что ей нужно собрать 1800 евро - именно столько стоит необходимые ей медицинские манипуляции в Гайльезерсе.

«Люди мне говорят, что операция бесплатная, но не может быть все бесплатным», - утверждает девушка, которая по утрам откашливается кровью и чувствует боль в груди. Ей стыдно здесь стоять, но другого выхода нет. «Ко мне подходили и предлагали секс за деньги и стыдили - мол, что ты здесь стоишь, иди работать проституткой!».

Фото: TVNET

Напоминаем, что согласно правилам Минздрава, у нас в стране существует так называемый «зеленый коридор» - это означает, что онкобольным БЕСПЛАТНО обеспечиваются различные услуги - анализы, консультации, хирургические манипуляции и терапия. Если у человека констирован рак легких - связанные с этим хирургические манипуляции оплачивает государство. Нахождение пацента в стационаре обходится ему в 7 евро за сутки. Это приоритетная отрасть и квот здесь не существует.

От себя добавим: Верить или нет - личное дело каждого... Официальные документы, подтверждающие диагноз Ксении, журналистам предоставлены не были. Как бы то ни было мы желаем Ксении скорейшего выздоровления!

