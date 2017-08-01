Латвия тратит на образование больше всех в ЕС, а зарплаты педагогов самые низкие

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Латвия тратит на образование больше всех в ЕС, а зарплаты педагогов в Латвии - самые низкие в ЕС, заявил на встрече с представителями Латвийского союза самоуправлений министр образования и науки Карлис Шадурскис.

Это означает, что возможны улучшения, считает он. Латвия тратит на образование в 1,6 раза больше средств из общего бюджета, чем в ЕС в среднем.

Как подчеркнул Шадурскис, приоритетом в Латвии является школьник, а значит, школьная среда, содержание учебы и учитель - это средства для того, чтобы заботиться об образовании детей. При этом важно обеспечить учителям достойную оплату труда.

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Существующая сеть школ предусмотрена для населения, на 700 тыс. человек большего, чем живет сейчас в Латвии, причем она была построена, когда в стране рождалось вдвое больше детей, чем сейчас. Существует еще много отличий, в результате которых сеть школ в Латвии сейчас безнадежно устарела, отметил министр.

Он усматривает проблемы в старших классах основной школы и в средней школе. 10 лет назад в средней школе учились в среднем около 160 учеников, а сейчас - в среднем 103, поэтому на этапе средней школы и государству, и самоуправлениям трудно сводить концы с концами.


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