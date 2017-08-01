Нарушено электроснабжение тысяч клиентов «Садалес тиклс» в Латгалии

Во вторник вечером зарегистрирована технологическая неполадка в электросети, вызвавшая перебои в электроснабжении нескольких тысяч клиентов в Даугавпилсском, Краславском и Дагдском краях, сообщила агентству ЛETA представитель АО «Садалес тиклс» Татьяна Смирнова.
Нарушение в электросети 110 кВт было зарегистрировано сегодня в 18.48.
Оперативные выездные бригады «Садалес тиклс» и АО «Аугстсприедума тиклс» незамедлительно приступили к локализации повреждения, чтобы как можно быстрее возобновить подачу электроэнергии всем клиентам.
Причина сбоя электроснабжения выясняется.