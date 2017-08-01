Вопрос неграждан Латвии: последнее слово — за Таллинном

Слушания в Европарламенте о негражданах в Эстонии и Латвии перенесены на конец текущего-начало следующего года. Точная дата пока неизвестна. Но, как полагает инициатор обсуждения, эстонский европарламентарий Яна Тоом, она будет назначена после завершения выборов в местные самоуправления. Впрочем, главное слово в этой истории скажет не Брюссель, а Таллинн, сообщает программа Латвийского радио 4 «Европа. Лично» со ссылкой на обозревателя эстонского Радио 4 Маргариту Черняеву.

Суть вопроса заключается в том, что русскоязычные европарламентарии, от Эстонии — Яна Тоом, от Латвии — Татьяна Жданок и Андрей Мамыкин, — хотят добиться поддержки Европарламента в вопросе предоставления негражданам Эстонии права состоять в политических партиях, голосовать на выборах в Европарламент, а негражданам Латвии — права голоса на муниципальных выборах и выборах в Европарламент.

Несмотря на то, что чуть более года назад в ЕП была передана и соответствующая петиция, подписи под которой поставили свыше 20 тысяч неграждан Эстонии и Латвии, слушания было решено перенести.

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«Почему-то [вопрос] все время откладывается. Во-первых, есть противодействие группы депутатов, которые вокруг этой темы... Как бы, хотелось бы остаться корректной, но скажу прямо — нагромождают кучу [препятствий]. Например, такого рода, что эти люди хотят двойное гражданство, России и Эстонии, и так как по законам Эстонии это запрещено, то они в знак протеста взяли «серые» паспорта, чтобы теперь шантажировать ими власть », — говорит евродепутат от Центристской партии Яна Тоом.

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Вот только поддержки других депутатов-соотечественников идея эта как ни находила, так и не находит...

«Конечно, в мире и в Европе есть неграждане, но они и не имеют возможность получить гражданство. У нас, в Эстонии, этой проблемы нет. Все эти люди могут получить гражданство», — напоминает евродепутат от Партии реформ Урмас Паэт.

В свою очередь евродепутат от Социал-демократической партии Марью Лауристин упрекает Тоом в популизме.

«Госпожа Тоом занимается петицией, которая говорит о том, чтобы неграждане могли голосовать на европарламентских выборах. В каком-то смысле это политическая пропаганда, потому что, опять же, это потребует изменений основных договоренностей Евросоюза. Никто менять их не будет. Эта проблема Эстонии, конечно, и проблема других государств, где есть люди, которые не являются гражданами», — сказал Лауристин.

В преддверии местных выборов тема неграждан и их все еще огромного для маленькой Эстонии количества (а это, по имеющимся данным — свыше 80 тысяч) в СМИ звучит все чаще. Теперь вот — и в Европарламенте. Правда, в другом контексте.

«[Тот], кто поставит точку — это, все-таки, правительство», — заключает независимый евродепутат Индрек Тарант.

По словам Марью Лауристин, наличие в Эстонии более 80 тысяч «серопаспортников» — это внутригосударственная проблема, а не проблема всего Европейского союза.

Ну а в Латвии сейчас проживает 223 тысячи неграждан. Для сравнения: в 2000-м году число обладателей фиолетовых паспортов у нас составляло полмиллиона.