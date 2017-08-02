Гроза нарушила электроснабжение 10 000 домашних хозяйств

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

 

Из-за грозы сегодня в 6.15 электроснабжение было нарушено примерно у десяти тысяч клиентов предприятия «Садалес тиклс», свидетельствует карта аварийных отключений.

В 7 часов утра по всей стране было зарегистрировано 659 аварийных отключений, наибольший урон гроза причинила в Видземе и на севере Лагтале.

Перебои в электроснабжении могут быть вызваны и ударами молний, и сильными порывами ветра.

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После шести часов утра грозовые ливни в основном идут на востоке страны.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что количество осадков сегодня местами может достичь 15-30 миллиметров, порывы ветра составят 15-19 метров в секунду, возможен град.



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