Прошедшей ночью зарегистрировано самое большое число молний за последние годы

Vakarā zibeņi, izskatās, ka pa visu Latviju bijis daudz. Cik nu man ar telefonu sanāca... #lightening #lighteningbolt #night #nightshoot #tunderstorm #tunder #naturephotography #sky #zibens #perkonanegaiss

A post shared by Andis Everts (@andiseverts) on Aug 1, 2017 at 9:45pm PDT