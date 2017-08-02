Прошедшей ночью зарегистрировано самое большое число молний за последние годы

Начиная с двух часов ночи в Латвии зарегистрировано около 20 тысяч молний - это самый высокий показатель за последние годы, свидетельствуют данные портала «LightningMaps.org».
Вначале гроза с частыми молниями началась на юге Салдусского края и в Земгале, позже накрыла Ригу и большую часть Видземе, а утром достигла Латгале.
Предыдущая наиболее интенсивная гроза с молниями наблюдалась в Латвии 26 и 27 июня прошлого года, когда было зарегистрировано около 15 тысяч молний.
Большинство разрядов происходит в облаках, и только относительно небольшая часть молний достигает земли.
В ночные и утренние часы также прошли сильные грозовые ливни, количество осадков местами превысило 20 миллиметров.
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