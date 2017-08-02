Дело Золитуде: Спустя почти 4 года автовладельцы все еще ждут компенсацию

 

Фото: Edijs Pālens/LETA

«Меня зовут Антон Ряхин. Я один из тех людей, кто 21 ноября 2013 года был внутри магазина в Золитуде, когда произошло обрушение. Скоро будет уже четыре года, как я жду страховое возмещение от Ergo за свой уничтоженный автомобиль», - написал в редакцию Русского TVNET читатель. Представители страховой компании и общества Zolitude 21.11. комментируют - надо дождаться решения суда по делу Золитуде, которое может длиться на протяжении ещё многих лет.

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Дело в том, что автомобиль Антона в результате обрушения был полностью уничтожен.

«Скоро пройдёт четыре года, как я жду компенсацию от Ergo. К сожалению, возмещение мне до сих пор не выплатили.

На каждый вопрос, когда же я всё-таки получу страховую выплату, получаю от компании весьма уклончивые ответы. Сумма, кстати, не такая уж большая - всего 3 тысячи 394 евро 97 центов.

Неужели никогда не получу свои деньги? Может мне тоже стоит подать на Ergo в суд также, как это сделали TINEO? Неужели суд - единственный способ как простой человек может получить свои деньги от страховщика? Свои обязательства надо выполнять», - прокомментировал пострадавший.

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Представители Ergo комментируют - физическое лицо вправе требовать возмещение ущерба с той персоны, которая признана виновной (или ответственной) в порче его имущества. Если виновная или ответственная сторона застраховала свою гражданско-правовую ответственность, тогда вопрос возмещения данная персона решает вместе со своим страховщиком.

По данным портала jauns.lv, Антон не единственный, кто столкнулся с похожей проблемой - на долгое ожидание страховых выплат жалуются и другие владельцы автомобилей, пострадавших в результате обрушения.

Ситуацию прокомментировала и руководитель общества Zolitude 21.11. Регина Лочмеле-Лунёва: "Я знаю об этой проблеме.

Суть заключается в том, что пока не будет вынесено судебное решение уголовного дела о Золитудской трагедии, не наступит и страховой случай. Компенсация не выплачена всем владельцам транспортных средств, на которые не была оформлена страхование Kasko.

Ergo ждёт решения суда, чтобы потом взыскать компенсацию с виновной стороны. Данный процесс может тянуться на протяжении многих лет. В лучшем случае решение суда первой инстанции будет через год, а потом могут последовать кассации..."

Второе заседание суда по золитудской трагедии

Фото: Второе заседание суда по золитудской трагедии0

Напомним, владелец обрушившегося магазина в Золитуде SIA Tineo уже подало в суд иск о взыскании страхового возмещения в 1,3 млн евро у Ergo Insurance SE.

В 2012 году Tineo купило здание на ул. Приедайнес у девелопера Homburg Zolitude, а затем сдало его в аренду для нужд Maxima. Tineo многократно заявляло, что в момент покупки ничто не свидетельствовало о дефектах строительных конструкций.

В том же году с Ergo был заключен договор о страховании всех строительных рисков, который действовал и в день золитудской трагедии.

По словам представителя Ergo Insurance Ивара Висманиса, в заключенном договоре страхования не было предусмотрено покрытие на возмещение убытков, допущенных во время проектирования, - сообщает rus.db.lv.

Это не первая судебная тяжба между компаниями - Maxima Latvija вместе с Tineo обратилось против Ergo Insurance в Вильнюсский суд о взыскании компенсации в размере 5,34 млн евро. Как сообщается, Maxima Latvija еще в 2013 году информировала Ergo Insurance о произошедшем страховом случае, обратившись с просьбой о получении страховой выплаты, однако выплаты все еще не получила.

Золитуде. Ровно год спустя

Фото: Золитуде. Ровно год спустя0

Трагедия в Золитуде произошла вечером 21 ноября 2013 года, когда в торговом зале магазина было много людей.

Несколько раз срабатывала сигнализация, но посетители не были эвакуированы.

Погибли 54 человека, десятки получили ранения различной степени тяжести.

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