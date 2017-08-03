Маршрут на выходные: праздник ливов, серенады у моря и парад современных ремесел

Традиционный праздник ливов в Мазирбе это хороший повод отправиться в путешествие по рыбацким деревушкам на край латвийской земли, за мыс Колка. Совсем недалеко от Риги, на Белой дюне в Саулкрасты пройдет один из самых необычных концертов нынешнего лета. Не пропустите и парад мастеров современных ремесел - целый день он продлится в Этнографическом музее под открытым небом.

В Мазирбе, на праздник ливов!

На празднике ливов можно увидеть ритуалы коренных жителей побережья. Фото: Пресс-фото, ТИЦ Дундаги

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В субботу, 5 августа, в Мазирбе - традиционный праздник ливов. Традиции маленького народа, который с давних времен жил на побережье Рижского залива и Ирбенского пролива, а к концу ХХ века оказался на гране исчезновения, сегодня пытаются сохранить и культивировать. Вот и на праздник стараются приехать потомки львов и где бы они не жили, многие раз в год собираются на берегу предков.

По установившейся традиции день начинается богослужением в Мазирбской церкви и только потом следует церемония открытия в Доме ливов. Далее в программе - торжественное шествие к берегу моря и чествование Матери моря песнями, и связанными с древними поверьями ритуалами.

Участников праздника угостят традиционным рыбным супом ливов и пригласят на концерт.

Будут гости из Финляндии - в том числе финский духовой орекстр и дуэт поющих в сопровождении аккордеона солистов. Финский акцент программы в этом году особенный, ведь вины, во многом родственный лицам народ, в этом году празднуют 100-летие своей независимости. Ждут гостей и из регионов Латвии - из Риги и Тукумса, Лиепаи и Резекненского края. Музыканты и фольклористы будут зажигать по полной.

Зажгут вечером и большого костра на берегу. В концерте на берегу примут участие танцевальные группы и духовой оркестр из Колки.

Но самые незабываемые впечатления ждут тех, кто решит приехать в Мазирбе на пару дней и после праздника отправится в велосипедное или пешее путешествие по окрестным рыбацким поселкам - например, в Кошрагс или Питрагс.

Ночлег - в том числе и недорогой - в Мазирбе найти несложно, работают несколько кемпингов. Хоть в рыбацких поселках рыбаков почти не осталось, но рыбу для собственных нужд и на радость туристам кое-где коптят. В лесу масса грибов и черники, а вдоль моря - по трассе бывшей узкоколейки - проложены веломаршруты.

«Серенады морю»: классика у Белой дюны

Пляж вечером станет местом концерта. Фото: Юлиус Калинскас, BNS/Scanpix

Куда устремился народ с наступлением летней погоды? Ясное дело - на пляж. Но вечерами пляжи иногда превращаются не только в площадки для концертов и дискотек. Почему бы здесь не звучать и классике?..

Знаменитая Белая дюна в Саулкрасты - место очень популярное у дачников и туристов. Вид на море со смотровой площадке - отличный, так что всегда много желающих наблюдать отсюда закат.

В субботу, 5 августа, час заката может стать для многих незабываемым, ведь здесь, на фоне моря, состоится совершенно уникальный концерт.

Молодые музыканты, играющие камерную музыку нынче летом затеяли целый цикл бесплатных для публики концертов в Саулкрасти - они проходят с конца июля на разных «неконцертных» площадках курорта.

5 августа в 21.00 начнется бесплатный концерт на Белой дюне.

В программе «Серенады у моря» прозвучат серенады Бетховена и Брамса для флейты, скрипки и альта. А в воскресенье, 6 августа, в 17.00 заключительный концерт проекта пройдет в доме культуры поселка Звейниекциемс. Бесплатными для публики эти и другие концерты проекта стали благодаря поддержке местного самоуправления и Латвийского фонда капитала культуры.

Фестиваль современных ремесел

Фестиваль современных ремесел - это и ярмарка и уроки мастеров. Фото: Пресс-фото, Этнографеский музей под открытым небом

В субботу и воскресенье в Этнографическом музее на озере Югла - фестиваль современных ремесел, в котором участвуют более 120 мастеров и десятки производителей домашних вкусностей. Так что интересно будет здесь и тем, кто хочет приобрести интересные вещицы штучной работы и лакомкам, способным по достоинству оценить новинки «домашней» гастрономии.

Главное отличие фестиваля ремесел от знаменитой июньской ярмарки мастеров в том, что в музее предложат свои работы не только ремесленники и умельцы, работающие по старым, традиционным технологиям. Будет немало тех, кто смело экспериментирует как с материалами, так и с техниками обработки кожи, дерева и других фактур, а также с технологиями и дизайнерскими решениями.

По мнению директора музея Илзе Миллерсоне, мастера, предлагающие новый и современный взгляд на ремесла, заслуживают особого внимания. Главным образом, это ремесленники нового поколения, которые создают традиционные изделия по-своему, в новых и часто неординарных вариантах. Время работы ярмарки мастеров в выходные - с 10.00 до 17.00.

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