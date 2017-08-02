Фото: житель Сеце показал огромный град, выпавший прошедшей ночью

В ночь на среду (2 августа) во многих частях Латвии бушевали сильные грозы. Одному очевидцу из Сецской волости удалось запечатлеть огромного размера град, который перепугал местных жителей.

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Ранее Русский TVNET уже сообщал, что начиная с двух часов ночи ( 2 августа) в Латвии зарегистрировано около 20 тысяч молний - это самый высокий показатель за последние годы, свидетельствуют данные портала «LightningMaps.org». Вначале гроза с частыми молниями началась на юге Салдусского края и в Земгале, позже накрыла Ригу и большую часть Видземе, а утром достигла Латгале.

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