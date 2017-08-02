По Латвии ездит цирк с животными. Помешает ли новый закон выступлениям?

Хотя этим летом в силу вступили изменения в законодательстве, запрещающие использовать диких животных в качестве животных для увеселений, на этой неделе в Лиепаю прибыл «Мега цирк», в составе труппы которого есть и зебры, и морские львы. «Люди часто говорят о вещах, которых они не понимают», – критичен по поводу запрета цирка с животными в Латвии и в других странах Европы был один из участников цирка Стивен Педерсен.

В мире существуют бесчисленные группы активистов, борющихся за права животных, и все они зарабатывают деньги, – так о запретах критически отзывается участник передвижного цирка Стивен Педерсен. Он скептически настроен по поводу истинных целей деятельности таких активистов. И это политика, которая, по его мнению, создает такие запреты.

На площади рядом с Сенным базаром во вторник была оборудована территория «Мега цирка», установлены шатры. Но передвижной цирк – это маленькая община, которая не может противостоять политикам и активистам, – говорит Стивен. Руководимый ООО «Silver Show Managment» передвижной цирк – из Латвии. Но команду Стивена наполовину составляют датчане, наполовину – французы. В Латвии она работает во время заключенного ранее договора, и это было сделано до изменений в законодательстве.

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«Если нет животных, то никто больше в цирк идти не хочет»,

– рассказывает Стивен о своем длительном опыте в этой сфере. И в Латвии у посетителей цирка очень большой интерес к животным. Он – уже третье поколение в своей семье, работающее в цирке, дочь и зять – четвертое. Они тоже сейчас в Лиепае. Теперь повсюду в Европе из-за запрета на представления с животными цирк все больше сужается и постепенно исчезнет совсем. В Скандинавии это уже почти произошло. Вместо запрета должны быть законы, строго устанавливающие, как следует относиться к животным и как о них надо заботиться, – считает Стивен. И эти законы надо соблюдать. Он рассказывает, что со временем возрос объем всех необходимых документов, которые необходимо оформить для выполнения этой работы.

Как уже сообщал наш портал, президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил поправки к закону о защите животных, запрещающие использовать в цирковых представлениях диких животных, сообщили в президентской канцелярии.

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