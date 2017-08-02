Переполох с OCTA: Некорректная петиция, от которой будет только хуже!

В этом году покупка обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельца сухопутного транспортного средства (OCTA) для многих латвийских автовладельцев обернулась неприятным сюрпризом - цены на полисы значительно выросли. Страховщики такой скачок цен объяснили тем, что в сфере OCTA им приходится работать в убыток, а водители, не желающие мириться с подорожанием, готовы на всё, вплоть до подачи петиций в Сейм. На данный момент инициативу «Установить потолок цен на полисы OCTA», опубликованную на портале Manabalss.lv, поддержали уже более 3 тыс. латвийцев, и лишь единицы заметили - если изложенные предложения будут реализованы, многим владельцам автомобилей придётся платить ещё больше!

Напомним, в этом году латвийские автовладельцы активно обсуждали подорожание полисов OCTA. Несмотря на то, что по официальным данным экспертов стоимость данного вида страхования в этом году выросла лишь примерно на треть, многие водители при покупке нового полиса обнаружили - стоимость возросла существенно.

Было 20, стало 40!

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Pērn decembrī pirku to pašu produktu tajā pašā firmā par eur 22,98, šodien - 46 euro! + 50%, a publiski runā par sadārdzinājumu 20-30% https://t.co/zDgK51AbOV— Dagne (@DagnijaNeimane) 28 июня 2017 г.

(В прошлом году покупала тот же самый продукт, в той же фирме за 22,98 евро, сегодня - 46 евро!)

Kāds no apdrošinātājiem var argumentēti paskaidrot kāpēc šogad ir faktiski dubultojušās OCTA apdrošināšanas cenas? Sajūta,ka mūs atkal vālē.— Tomass Cirulis (@TomassCirulis) 12 мая 2017 г.

(Кто-нибудь из страховщиков может объяснить, почему цены на ОСТА фактически в два раза увеличились? Ощущение, что нас опять обманывают)

Страховщики, в свою очередь, признают - рост стоимости полисов OCTA неизбежен, поскольку в последние 10 лет этот сектор страхования демонстрировал одни только убытки.

«Страховщики больше не зарабатывают от доходов от инвестиций. Единственный инструмент для получения прибыли - прямые продажи страховых продуктов», - прокомментировал член правления BTA Baltic Insurance Company Янис Луцаус.

Известно, что убытки латвийских страховых обществ от реализации полисов OCTA в первом квартале этого года составили 4,054 млн евро, что в в 2 раза больше, чем за тот же период 2016 года.

Петиция, от которой только хуже!

Автовладельцы в социальных сетях распространяют ссылки, призывая всех своих знакомых подписаться за нововведение - на данный момент петицию поддержали уже более 3 тыс. латвийцев. Инициатива носит название «Установить потолок цен на полисы OCTA».

Требования подписавшихся заключаются в следующем:

Необходимо установить максимальную цену на годовой полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (OCTA).

Цена полиса OCTA должна рассчитываться с учетом средней рыночной стоимости транспортного средства и класса Bonus Malus (BM). Должна учитываться также история нарушений, допущенных владельцем транспортного средства.

«Зная эти показатели, можно рассчитать ориентировочную стоимость полиса OCTA для любого транспортного средства. И расчетная стоимость будет меньше. Кроме того, следует учитывать, что количество нарушений ПДД может уменьшиться», - комментируют авторы инициативы.

К петиции прикреплён файл:

Фото: скриншот

Авторы инициативы предлагают следующий механизм расчета стоимости OCTA: водители, имеющие 7 класс Bonus Malus, должны покупать полисы обязательного страхования гражданской ответственности транспортных средств по цене, которая составляет 6,5% от рыночной стоимости их автомобиля.

Разберёмся на практике

Один из пользователей Facebook на примере расчётов объяснил, что произойдет, если Сейм примет поправки к закону, предложенные автором инициативы.

«Давайте представим ситуацию – вы молодой, но ответственный и аккуратный водитель, который год ездил без аварий. Вам «с барского плеча отвалили» 7 класс Bonus Malus. Вы год катались на втором гольфе, накопили деньжат на первый взнос на 6-8 летний городской кроссовер, чтобы и на дачу отвезти детей, и по городу удобно по ямам прыгать. Так вот,

с Вашим 7 Bonus Malus и ценой на машину, скажем, 8 тысяч евро, придётся выложить 512 евро на ОСТА за год. Да, да – это 43 евро в месяц!

Это даже больше чем на данный момент можно застраховать такую машину по КАСКО!», - написал Эдуард Кривко.

Комментарии экспертов

Для того, чтобы узнать мнение специалистов, Русский TVNET обратился к представителям Латвийского Бюро страховщиков транспортных средств.

«Латвийского Бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) и Латвийская ассоциация страховщиков (LAA) всегда приветствуют любую общественную инициативу, направленную на совершенствование сферы OCTA. Например, инициатива «О возможности автоводителей сравнивать цены на OCTA без участия посредников», опубликованная на портале manabalss.lv в феврале, кажется нам очень продуманным предложением.

Однако инициатива, опубликованная в июле, заставляет задуматься - насколько её автор компетентен в сфере OCTA. Не понятно, на основании чего автор считает, что основой ценообразования должна являться рыночная стоимость автомобиля.

Во-первых, OCTA покрывает ущерб, нанесённый имуществу другой персоны. Часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда размер ущерба, причинённый более дешёвым автомобилем (который нередко находится в плохом состоянии), многократно превышает размер ущерба, причинённый дорогим автомобилем в идеальном состоянии.

Во-вторых,

автор инициативы, видимо, не знает, что в настоящее время страховщики, рассчитывая стоимость OCTA, используют более диверсифицированный, полноценный подход. Во внимания принимаются различные факторы - стаж водителя, число аварий, штрафные пункты, регион передвижения и другие факторы.

Именно поэтому принцип «чем дороже (а значит - в большинстве случаев - чем безопасней) автомобиль, тем более высокая стоимость OCTA» не является корректным.

Для того, чтобы петиции действительно были призваны улучшать качество нашей жизни, LTAB и LAA призывают всех жителей Латвии более тщательно изучать каждую инициативу, которую они собираются подписать», - прокомментировал глава LTAB и LAA Янис Абашинс.

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