Госпогранохрана проверит случай возможного сбора денег с работников

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

Государственная погранохрана начала проверку обстоятельств случая, когда у сотрудников собрали деньги, возможно, на покупку для служебных нужд подержанного автомобильного кресла, сообщили агентству ЛETA в Госпогранохране.

Как сообщила пресс-секретарь Госпогранохраны Кристине Петерсоне, в письме Латвийского профсоюза работников системы внутренних дел описан один конкретный случай.

В Госпогранохране нет таких проблем, для решения которых было бы необходимо собирать с пограничников финансовые средства на материально-техническое обеспечение на время выполнения служебных обязанностей, подчеркнула Петерсоне.

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Латвийский профсоюз работников системы внутренних дел ранее получил от работников пункта погранконтроля торгового порта Рижского управления Госпогранохраны письмо, в котором указано, что каждый пограничник должен был внести 5 евро на покупку подержанного автокресла для служебных нужд и на оплату сварочных работ.

Деньги собрала инспектор по распоряжению главного инспектора торгового порта Рижского управления Госпогранохраны. Было собрано более 100 евро.

Латвийский профсоюз работников системы внутренних дел обратился к начальнику Госпогранохраны Нормунду Гарбарсу с просьбой провести проверку указанных фактов, обеспечить работников пригодными с точки зрения охраны труда креслами и вернуть работникам собранные с них деньги.


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