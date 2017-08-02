Последние грозовые облака во второй половине дня прошли над восточными регионами Латгале с сильными ливнями, ветром и градом, а теперь гроза уходит в Россию, и в ближайшие сутки новых гроз в Латвии не ожидается, прогнозируют синоптики.

В четверг будет переменная облачность, которая днем усилится. Во второй половине дня в Курземе, а вечером и в центральной части страны ожидается дождь.

Температура воздуха ночью составит +12..+17 градусов, днем +20..+25.

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В Риге в четверг ожидается небольшая облачность, вечером возможен дождь. Температура днем составит +24 градуса.

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