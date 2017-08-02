Спасателям в Сигулде поступил звонок: Дельтаплан врезался в фуникулер

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В Сигулде появился новый аттракцион для любителей острых ощущений - полет над городом на дельтаплане, закрепленном на тросах. Не успев открыться, аттракцион получил неожиданную популярность среди наблюдательных жителей, которые решили, что дельтаплан врезался в воздушный вагончик.