Спасателям в Сигулде поступил звонок: Дельтаплан врезался в фуникулер

 

Фото: Facebook

В Сигулде появился новый аттракцион для любителей острых ощущений - полет над городом на дельтаплане, закрепленном на тросах. Не успев открыться, аттракцион получил неожиданную популярность среди наблюдательных жителей, которые решили, что дельтаплан врезался в воздушный вагончик.

Возможно, снизу ярко-красный аттракцион так и выглядит, поэтому бдительные жители вызвали на место ЧП оперативные службы.

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Прибыла и скорая, и спасатели.

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Устроители развлечения Zērglis через соцсети успокоили народ и пригласили всех желающих на себе испробовать всю прелесть полета над Гауей.

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