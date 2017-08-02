Спасателям в Сигулде поступил звонок: Дельтаплан врезался в фуникулер

В Сигулде появился новый аттракцион для любителей острых ощущений - полет над городом на дельтаплане, закрепленном на тросах. Не успев открыться, аттракцион получил неожиданную популярность среди наблюдательных жителей, которые решили, что дельтаплан врезался в воздушный вагончик.
Возможно, снизу ярко-красный аттракцион так и выглядит, поэтому бдительные жители вызвали на место ЧП оперативные службы.
Прибыла и скорая, и спасатели.
Устроители развлечения Zērglis через соцсети успокоили народ и пригласили всех желающих на себе испробовать всю прелесть полета над Гауей.