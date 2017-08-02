Латвия получила предложение быть наблюдателем на учениях «Запад»

Министерство обороны Латвии получило сегодня приглашение Белоруссии для двух военных наблюдателей принять участие в предусмотренных в сентябре российско-белорусских учениях «Запад», рассказала агентству ЛЕТА представитель Министерства обороны Дайна Озолиня.

Еще по этой теме На время учений «Запад» США увеличат число дислоцированных в Балтии истребителей и военных 31 июля 2017 г.

Приглашение получено на основании так называемого Венского документа - соглашения Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое предусматривает меры по укреплению доверия и безопасности для повышения стабильности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ.

Приглашение от Белоруссии получил также аккредитованный в Минске военный атташе Литвы.

Реклама

Еще по этой теме