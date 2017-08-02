29-летняя попрошайка в центре Риги. Разоблачение больной Ксении

Молодую женщину, которая просит милостыню на операцию по онкологии, напротив Центральной станции, TVNET застал вместе с каким-то мужчиной в ближайшем магазине, где парочка распивала пиво. Учитывая, что молодая, 29-летняя Ксения Иванова отличается от типичных попрошаек, и со слезами на глазах рассказывает о своей жизне, прохожие ей щедро подают. Менее, чем за месяц девушка насобирала 380 евро.

Вместе с мужчиной пропивает собранные на паперти деньги

Довольно симпатичная, молодая и не такая оборванная, как другие попрошайки, Ксения рассказывает прохожим, что 4 месяца назад у нее нашли рак легких, теперь нужна операция. Денег у нее нет. Прохожие, растроганные историей девушки, бросают монетки в картонный стаканчик из-под кофе.

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Фото: TVNET

TVNET заметил, что

«тяжело больная» попрошайка по приглашению мужчину быстро поднялась с асфальта и отправилась в магазин, где продают алкоголь.

В этот самый момент какая-то женщина еще подала Ксении деньги. Уже через минуту Ксения, которая утверждает, что она тяжело болеет, пила пиво из бутылки.

TVNET уже писал, что Ксения собирает деньги на операцию, хотя их делают бесплатно. Манипуляции оплачивает государство.

Онкобольным лечение оплачивает государство

В Национальной службе здоровья подтвердили, что если у человека обнаружен рак легких, то лучевую терапию, химиотерапию и операцию оплачивает государство.

Фото: TVNET

Пациент платит 7 евро за сутки прибывания в больнице начиная со второго дня. За операцию в стационаре пациент платит 31 евро. Инвалиды 1 группы, малообеспеченные и многие другие социальные группы людей полностью освобождены от пациентских взносов.

Кто выгнал на паперть

Напомним, вчера Русский TVNET рассказывал, почему молодая девушка трудоспособного возвраста оказалась на паперти. По словам девушки, четыре месяца назад ей поставили диагноз: 2 стадия рака легких. Она предполагает, что все это от курения, ведь затягиваться Ксения начала с 14 лет. Она живет вместе с мамой и других родственников у нее нет.

По словам девушки, мама работает посудомойкой в ресторане «Gan Bei», сама она еще недавно работала фасовщицей в супермаркете «Mego» - работа тяжелая, а зарплата маленькая. Как только узнала о диагнозе, ушла с работы.

Ксения утверждает что ей нужно собрать 1800 евро - именно столько стоит необходимые ей медицинские манипуляции в Гайльезерсе.

Фото: TVNET

«Люди мне говорят, что операция бесплатная, но не может быть все бесплатным», - утверждает девушка, которая по утрам откашливается кровью и чувствует боль в груди. Ей стыдно здесь стоять, но другого выхода нет. «Ко мне подходили и предлагали секс за деньги и стыдили - мол, что ты здесь стоишь, иди работать проституткой!».

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