Приключения белорусских туристов: Латвийские полицейские - лучшие!

Госполиция поделилась на своей страничке в соцсети Facebook постом Яниса Дерумса. Это пост добрых дел. Наши полицейские самые лучшие!
- В Риге полицейские помогли паре попасть в роддом 20 апреля 2017 г.
- В Риге полиция помогла туристу, который в 6 утра не смог найти свою гостиницу 4 апреля 2017 г.
Ситуация такая: белорусские туристы прибыли в Ригу на микроавтобусе и оставили его на Набережной.
А утром туристы обнаружили, что машину полностью «раздели» - ни дисков, ни шин. Что делать?
На помощь пришли полицейские, которые не только нашли на портале объявлений ss.lv новые колеса, но и договорились о доставке запчастей и помогли установить их.
Через пару часов белорусские турисиы смогли отправиться в путь.
Мы гордимся своей полицией. Наверняка, поездка в Латвию туристам запомнится надолго.Еще по этой теме