Приключения белорусских туристов в Риге: Латвийские полицейские - лучшие!

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Viktor Drachev/TASS/Scanpix

Госполиция поделилась на своей страничке в соцсети Facebook постом Яниса Дерумса. Это пост добрых дел. Наши полицейские самые лучшие!

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Ситуация такая: белорусские туристы прибыли в Ригу на микроавтобусе и оставили его на Набережной.

А утром туристы обнаружили, что машину полностью «раздели» - ни дисков, ни шин. Что делать?

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На помощь пришли полицейские, которые не только нашли на портале объявлений ss.lv новые колеса, но и договорились о доставке запчастей и помогли установить их.

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Через пару часов белорусские турисиы смогли отправиться в путь.

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Мы гордимся своей полицией. Наверняка, поездка в Латвию туристам запомнится надолго.

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