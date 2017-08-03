Теракты в Европе: ужесточатся ли проверки в аэропорту «Rīga»?

Несмотря на повышенную террористическую угрозу в Европе и в целом неспокойную обстановку в мире, Латвия остается относительно спокойным регионом, не требующим каких-то особенных ужесточении досмотра авиапассажиров. Об этом в утреннем эфире программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4 заявил член совета Международного аэропорта «Рига» Талис Линкайтис.

По словам представителя аэропорта, сейчас планируется закупка новых видов сканеров. Они должны быть установлены в аэропорту уже в следующем году. Необходимости в каких-либо дополнительных средствах для досмотра пассажиров пока нет.

«Соответствующие службы фактически каждый день анализируют ситуацию в Латвии в мире, и исходя из этого определяются условия безопасности в аэропорту.

Мы знаем о происшествиях в аэропорту Стамбула, в московском Домодедово — в мире неспокойно.

Соответственно, авиация тоже это чувствует. Но пока мы видим, что Латвия — относительно спокойная гавань. Так что тут, я думаю, каких-то больших, кардинальных изменений не будет.

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Все, что аэропорт делает, он делает в соответствии с международными требованиями. Сами мы ничего особенного не придумываем.

Все определено соответствующими европейскими регуляциями и соглашениями», — указал Линкайтис.

Добавим, в первом полугодии рижский аэропорт обслужил почти половину всех балтийских пассажиров и грузов. О том, можно ли рассчитывать на уменьшение очередей в часы пик и открытие новых трансконтинентальных рейсов, а также о стратегии развития рижского аэропорта слушайте в подкасте интервью с Т.Линкайтисом.

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