Элксниньш начал общаться на латгальском. Что скажет Центр госязыка?

 

Фото: Facebook

Новый мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш («Согласие») перешел в соцсетях на общение на трех языках: латышском, русском и латгальском.

По его словам, он готов давать ответы на вопросы, если жители обращаются к нему по-латгальски, на этом же языке.

Реакции Центра госязыка пока не последовало.

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Как уже сообщал Русский TVNET, Центр государственного языка (ЦГЯ) потребовал у председателя Даугавпилсской думы Андрея Элксниньша разъяснений, почему он использует в фейсбуке для информирования населения города не только государственный, но и иностранный язык, а именно, русский.

Также он предъявил Элксниньшу претензии в том, что он на пресс-конференции отвечал на вопросы русскоязычных журналистов на русском языке.

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