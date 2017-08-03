Можно ли купаться в рижских фонтанах?

 

Фото: AP/ScanPix

В жаркие дни рижане и гости столицы из душных помещений перебираются на пляжи, а работающий люд ищет прохлады у фонтанов. Иногда хочется в том фонтане прямо искупаться. Но можно ли?

Можно, правила самоуправления этого не запрещают. Следует только учесть, что лучше всего бродить в воде небольших фонтанов, вроде тех, что на Эспланаде или Верманском парке.

А вот хуже всего приспособлен для купания фонтан возле Дома конгрессов. Там очень много важных и мелких деталей находится под водой ближе к центру: те же прожекторы, например. Кроме того, середина этого фонтана очень скользкая, там легко упасть и сильно расшибиться.

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К слову,

освежиться в Риге можно не только в фонтанах, но и в так называемых бродильных бассейнах,

– неглубокие искусственные водоемы, по которым можно смело шлёпать босиком в жару. Расположены они в двух реконструированных столичных парках – Зиедоньдарзсе и Гризинькалнсе.

Раз в месяц в фонтаны льют химические средства, чтобы вода не цвела. Количество этой «химии» не так велико, чтобы сильно повредить здоровью человека. Но и полезной ее, конечно, тоже не назовешь. Так что маленьким детям в фонтаны лезть точно не стоит.

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