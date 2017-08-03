СГД: Приостановлена хозяйственная деятельность портала ss.lv

СГД приняла решение приостановить деятельность крупнейшего в Латвии портала объявлений ss.lv.

Как убедился Русский TVNET по состоянию на 13.30 портал действует.

Одна из главных причин такого шага - многочисленные жалобы клиентов, которые о работе портала Центр защиты прав потребителей активно получал с 2016 года.

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Согласно данным СГД у SIA Internet, управляющей порталом ss.lv нет налоговых задолженностей. Но данные Lursoft свидетельствуют о том, что согласно решению СГД, хозяйственная деятельность компании остановлена с 1 августа нынешнего года.

Как уже сообщал Русский TVNET, Центр защиты прав потребителей указывает, что у этого предприятия большие проблемы с ценовой политикой. В 2016 году центр получил более 40 электронных писем, в которых люди жаловались на данную компанию.

Однако за последние полгода количество жалоб особенно возросло.

«За недобросовестную коммерческую практику порталу грозит закрытие. Штраф, который мы вправе назначить, может достигнуть суммы 100 000 евро» - ранее утверждали представители центра. На вопрос, почему решение о наказании не было принято раньше, в центре ответили, ситуация ухудшилась относительно недавно.

Уже раньше Центр защиты прав потребителей получал письменные жалобы, что портал удаляет размещенные клиентом объявления, за которые были заплачены деньги. Также люди жаловались, что администраторы не отвечают на письма клиентов и телефонные звонки.

Многие вносят депозит, но после блокировки объявления «ss.lv» не возвращает деньги.

Один из владельцев компании заявил LNT ziņām, что он категорически не согласен с решением СГД и после консультации с адвокатом примет решение о дальнейших действиях.

SIA Internet основано в 1998 году и принадлежит Юрису Линю, Андрею и Сергею Кивацким.