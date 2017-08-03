С июня количество «больничных», выданных в системе э-здравоохранения, увеличилось на 28%

С начала июня количество листов временной нетрудоспособности, выданных в системе э-здравоохранения, увеличилось примерно на 5000 или на 28%, сообщила агентству ЛЕТА представитель Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Агнесе Ясеновича.

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По данным НСЗ, на начало июня было открыто примерно 18 тыс., а на начало августа - почти 23 тыс. таких больничных. Уже 649 врачей из 244 лечебных учреждений выписали в э-здравоохранения по меньшей мере один э-лист нетрудоспособности.

Значительно увеличилось и количество выписанных в этой системе э-рецептов - с почти 15 тыс. в начале лета до почти 20 тыс. на начало августа. Э-рецепты можно получить уже в 280 лечебных учреждениях. Количество аптек, принимающих э-рецепты, с начала лета увеличилось на 100 и достигло 276.

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К настоящему времени договоры об использовании системы э-здравоохранения со стационарами заключены на 100%, с аптеками - на 85%, со специалистами и амбулаторными учреждениями - почти на 40%, с практиками семейных врачей - примерно на 30%.

Как сообщалось, до 1 сентября 2017 года использование системы э-здравоохранения для лечебных учреждений и аптек является добровольным.

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