С июня количество «больничных», выданных в системе э-здравоохранения, увеличилось на 28%

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

С начала июня количество листов временной нетрудоспособности, выданных в системе э-здравоохранения, увеличилось примерно на 5000 или на 28%, сообщила агентству ЛЕТА представитель Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Агнесе Ясеновича.

Еще по этой теме

По данным НСЗ, на начало июня было открыто примерно 18 тыс., а на начало августа - почти 23 тыс. таких больничных. Уже 649 врачей из 244 лечебных учреждений выписали в э-здравоохранения по меньшей мере один э-лист нетрудоспособности.

Значительно увеличилось и количество выписанных в этой системе э-рецептов - с почти 15 тыс. в начале лета до почти 20 тыс. на начало августа. Э-рецепты можно получить уже в 280 лечебных учреждениях. Количество аптек, принимающих э-рецепты, с начала лета увеличилось на 100 и достигло 276.

Реклама

К настоящему времени договоры об использовании системы э-здравоохранения со стационарами заключены на 100%, с аптеками - на 85%, со специалистами и амбулаторными учреждениями - почти на 40%, с практиками семейных врачей - примерно на 30%.

Как сообщалось, до 1 сентября 2017 года использование системы э-здравоохранения для лечебных учреждений и аптек является добровольным.

Еще по этой теме
Система э-здоровья: выписано уже более тысячи больничных

Система э-здоровья: выписано уже более тысячи больничных

Фармацевт: с введением э-здоровья о быстром обслуживании можно забыть

Фармацевт: с введением э-здоровья о быстром обслуживании можно забыть

Э-здоровье: врачи не спешат использовать новую систему

Э-здоровье: врачи не спешат использовать новую систему


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Земля
Земля, Ādaži, 698978 EUR
Дом
Дом, Bauska, 107000 EUR

reklama.vesti.lv

СМИ назвали претендента на место Малахова в "Пусть говорят" Showbiz

СМИ назвали претендента на место Малахова в "Пусть говорят"

Вера Брежнева намекнула на проблемы в личной жизни Showbiz

Вера Брежнева намекнула на проблемы в личной жизни

Мошенники нашли новый способ вымогать деньги у пользователей Wha Hi-Tech

Мошенники нашли новый способ вымогать деньги у пользователей Wha

Назван продукт, ускоряющий похудение в несколько раз Wo&Men

Назван продукт, ускоряющий похудение в несколько раз

ФОТО: Латвийская певица сыграла в теннис с Дмитрием Харатьяном Showbiz

ФОТО: Латвийская певица сыграла в теннис с Дмитрием Харатьяном

Здравоохранение

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
VADĪBAS ASISTENTS/-E
VADĪBAS ASISTENTS/-E
SALES REPRESENTATIVE
SALES REPRESENTATIVE
http://alkoutlet.lv

Темы

 