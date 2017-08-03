Не все запланированные ремонты рижских улиц будут закончены в срок

Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere / LETA

Не все ведущиеся на улицах Риги ремонтные работы будут закончены в запланированный срок - до 1 сентября, однако все участки у территорий школ к началу учебного года будут отремонтированы. Об этом на сегодняшнем внеочередном заседании думского комитета по делам сообщения и транспорта сообщил представитель департамента сообщения Рижской думы Эдмнуд Валпетерс.