Не все запланированные ремонты рижских улиц будут закончены в срок

Не все ведущиеся на улицах Риги ремонтные работы будут закончены в запланированный срок - до 1 сентября, однако все участки у территорий школ к началу учебного года будут отремонтированы. Об этом на сегодняшнем внеочередном заседании думского комитета по делам сообщения и транспорта сообщил представитель департамента сообщения Рижской думы Эдмнуд Валпетерс.
Задержку сроков выполнения ремонтных работ он объяснил ремонтом инженерных коммуникаций, проводимым муниципальными АО «Ригас силтумс» и ООО «Ригас уденс».
Из-за задержки этих работ задержится выполнение ремонтных работ тротуаров на улицах Бривибас, Стабу, Дзирнаву и Элизабетес.
Длившееся три часа внеочередное заседание комитета по делам сообщения и транспорта закончилось утверждением доклада представителей департамента сообщения.
Заседание комитета было созвано по заявлению девяти оппозиционных депутатов Рижской думы.Еще по этой теме