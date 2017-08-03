Центр защиты прав потребителей: больше всего жалоб на авиакомпании

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Marina Lystseva/TASS/Scanpix

Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) в первой половине 2017 года получил 1347 жалоб - на 13% больше, чем в первой половине 2016 года, сообщили агентству ЛЕТА его представители.

Больше всего жалоб было получено на несоответствие услуг договору - 631. Получена также 351 жалоба на несоответствие товаров договору и 133 жалобы на нарушения коммерческой практики, рекламы и э-коммерции.

В первом полугодии больше всего жалоб получено на мобильные телефоны (92), обувь (75) и электротовары (50).

Реклама

В сегменте услуг получено 236 жалоб на авиауслуги - на 153,8% больше, чем в первой половине 2016 года, и 174 жалобы на дистанционные услуги - на 123% больше.

В первой половине 2017 года состоялось 23 заседания новообразованной комиссии по решению споров потребителей. Комиссия приняла 20 решений в пользу потребителей, в пяти случаях требования потребителей были отклонены.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Ādaži, 29000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 375000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR

reklama.vesti.lv

Мошенники нашли новый способ вымогать деньги у пользователей Wha Hi-Tech

Мошенники нашли новый способ вымогать деньги у пользователей Wha

Советы мужчинам: важнейшие аксессуары и как их носить Wo&Men

Советы мужчинам: важнейшие аксессуары и как их носить

Ученые удалили из ДНК человека ген, отвечающий за заболевание Hi-Tech

Ученые удалили из ДНК человека ген, отвечающий за заболевание

СМИ назвали претендента на место Малахова в "Пусть говорят" Showbiz

СМИ назвали претендента на место Малахова в "Пусть говорят"

Вера Брежнева намекнула на проблемы в личной жизни Showbiz

Вера Брежнева намекнула на проблемы в личной жизни

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
BŪVINŽENIERI
BŪVINŽENIERI
VECĀKO BŪVINŽENIERI
VECĀKO BŪVINŽENIERI
IEPIRKUMU MENEDŽERIS/-E
IEPIRKUMU MENEDŽERIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 