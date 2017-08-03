Центр защиты прав потребителей: больше всего жалоб на авиакомпании

Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) в первой половине 2017 года получил 1347 жалоб - на 13% больше, чем в первой половине 2016 года, сообщили агентству ЛЕТА его представители.

Больше всего жалоб было получено на несоответствие услуг договору - 631. Получена также 351 жалоба на несоответствие товаров договору и 133 жалобы на нарушения коммерческой практики, рекламы и э-коммерции.

В первом полугодии больше всего жалоб получено на мобильные телефоны (92), обувь (75) и электротовары (50).

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В сегменте услуг получено 236 жалоб на авиауслуги - на 153,8% больше, чем в первой половине 2016 года, и 174 жалобы на дистанционные услуги - на 123% больше.

В первой половине 2017 года состоялось 23 заседания новообразованной комиссии по решению споров потребителей. Комиссия приняла 20 решений в пользу потребителей, в пяти случаях требования потребителей были отклонены.