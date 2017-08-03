Вблизи границ Латвии зафиксировано несколько самолетов ВВС России

Истребитель Rafale на вооружении ВВС Франции. Фото: REUTERS/Scanpix

Патрульные самолеты НАТО сегодня зафиксировали над нейтральными водами в Балтийском море у внешней границы территориальных вод Латвии два самолета ВВС России, сообщили агентству ЛЕТА в Национальных вооруженных силах.