Вблизи границ Латвии зафиксировано несколько самолетов ВВС России

Истребитель Rafale на вооружении ВВС Франции
 

Истребитель Rafale на вооружении ВВС Франции. Фото: REUTERS/Scanpix

Патрульные самолеты НАТО сегодня зафиксировали над нейтральными водами в Балтийском море у внешней границы территориальных вод Латвии два самолета ВВС России, сообщили агентству ЛЕТА в Национальных вооруженных силах.

Вблизи границ Латвии обнаружены два противолодочных самолета «Ил-38» российских ВВС.

Вчера вблизи границ Латвии были зафиксированы два бомбовоза "Ту-95", а 1 августа - истребители "Миг-31, "Су-27", бомбовозы "Су-34" и транспортный самолет "Ан-26" ВВС России.

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Как сообщалось, в прошлом году самолеты и корабли ВС России 209 раз приближались к границам Латвии.


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