Вблизи границ Латвии зафиксировано несколько самолетов ВВС России

Патрульные самолеты НАТО сегодня зафиксировали над нейтральными водами в Балтийском море у внешней границы территориальных вод Латвии два самолета ВВС России, сообщили агентству ЛЕТА в Национальных вооруженных силах.
Вблизи границ Латвии обнаружены два противолодочных самолета «Ил-38» российских ВВС.
Вчера вблизи границ Латвии были зафиксированы два бомбовоза "Ту-95", а 1 августа - истребители "Миг-31, "Су-27", бомбовозы "Су-34" и транспортный самолет "Ан-26" ВВС России.
Как сообщалось, в прошлом году самолеты и корабли ВС России 209 раз приближались к границам Латвии.