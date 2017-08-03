Портал объявлений ss.lv сменил название домена на ss.com

ss.lv nomainījis domēnu uz ss.com
 

ss.lv nomainījis domēnu uz ss.com. Фото: Ekrānuzņēmums

Теперь вводя в строку старый адрес ss.lv, который еще сегодня вел на портал ss.lv, сейчас ведет на ss.com. Сменился и логотип компании в верхнем углу портала.

Как уже сообщалось ранее, Служба государственных доходов (СГД) приняла решение приостановить деятельность крупнейшего в Латвии портала объявлений «ss.lv» из-за его отказа предоставить информацию о незарегистрированных автоторговцах.

Проанализировав связанные с э-коммерцией риски, СГД констатировала, что с использованием этого портала ведется не только легальная предпринимательская деятельность, но и незарегистрированная хозяйственная деятельность, в частности, торговля автомобилями, рассказала она.

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СГД выявила несколько схем торговли автомобилями на портале «ss.lv» без уплаты налогов и мошенничество с возвратом от государства налога на добавленную стоимость (НДС). По одной из крупнейших схем выявлено около 700 случаев продажи автомашин, ущерб от которой в налоговой сфере составил примерно 500 тыс. евро.

Большинство порталов в подобных случаях предоставляет информацию о таких автоторговцах, но «ss.lv» отказался это сделать, поэтому пришлось приостановить его деятельность, пояснила Карклиня-Админе.

У SIA «Internet» (обеспечивающем работу портала Ss.lv) теперь нет права предоставлять свои услуги на любом сайте или домене. На данный момент ведутся переговоры, в ходе которых СГД поясняет представителям компании свои действия. Как только предприниматели устранят свои ошибки, хозяйственная деятельность будет возобновлена. Домен должен быть закрыт в течение 5 дней.

СГД рекомендует потребителям не производить платежи за размещение объявлений, поскольку хозяйственная деятельность предприятия приостановлена.

Как сообщалось, СГД приостановила деятельность предприятия ООО «Internet», которое связано с владельцами портала объявлений «ss.lv». ООО «Internet» не имеет права предлагать свои услуги на любом портале или домене. Как только предприятие устранит причины приостановки хозяйственной деятельности, она будет возобновлена.

Авторские права на портал принадлежат ООО «SS», а домен «ss.lv» зарегистрировало ООО «Internet».

По данным «Firmas.lv», ООО «SS» принадлежит в равных долях Юрису Линису и Андрею Кивацкому, а владельцами ООО «Internet» являются Линис (50%), Андрей Кивацкий (25%) и Сергей Кивацкий (25%).

Оборот ООО «SS» в прошлом году составил 5,5 млн евро, прибыль - 4,1 млн евро. Оборот ООО «Internet» составил 1,2 млн евро, прибыль - 227 917 евро.

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